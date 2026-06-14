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'बड़े अंतर से मैच जीतने होंगे...' T20 WC 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले पूर्व कोच ने टीम इंडिया को दी नसीहत

Karun Nair on Womens Team India: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच आज रविवार 14 जून को मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इस मैच से पहले टीम के पूर्व कोच ने टीम इंडिया को नसीहत दी है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 14, 2026, 06:07 PM IST

'बड़े अंतर से मैच जीतने होंगे...' T20 WC 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले पूर्व कोच ने टीम इंडिया को दी नसीहत

Karun Nair on Womens Team India (Photo- IANS)

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आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच आज रविवार 14 जून को मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच के साथ ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप का आगाज करेगी. लेकिन इस हाई वोल्टेज मैच से पहले भारत के पूर्व असिस्टेंट कोच करुण नायर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि इस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया के सभी मैच बड़े मार्जिन से जीतने होंगे. हालांकि, पिछले साल टीम इंडिया ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. अब हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप भी जीतना चाहेगी. आइए जानते हैं कि नायर क्या कहा है.

नायर ने टीम इंडिया की दी नसीहत

करुण नायर ने जियोस्टार से कहा, "भारत को मौसम का ध्यान रखना होगा. इंग्लैंड में खेलते समय बारिश हमेशा एक अहम फैक्टर होती है. मैच छोटे हो सकते हैं या बारिश की वजह से रद्द हो सकते हैं. इसलिए, वो सिर्फ जीतने का लक्ष्य नहीं रख सकते. उन्हें बड़े अंतर से जीतना होगा. नेट रन रेट ये तय कर सकता है कि कौन आगे बढ़ेगा. इसका मतलब है कि भारत को पहले बैटिंग करनी होगी, बड़ा स्कोर बनाना होगा, विरोधी टीमों को कम स्कोर पर आउट करना होगा और मैच जल्दी खत्म करने होंगे."

उन्होंने आगे कहा, "आप चाहेंगे कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रुप के आखिरी दो मुकाबलों में उतरने से पहले ही आपका क्वालिफिकेशन लगभग पक्का हो जाए. हां, वो मजबूत टीमें हैं. आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि उन मुकाबलों में क्वालीफाई करने के लिए आपको जीत की जरूरत पड़े. इसलिए, भारत को ग्रुप स्टेज के सभी मैच बड़े अंतर से जीतने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि सेमीफाइनल तक का सफर सुरक्षित और तनाव-मुक्त रहे." 

पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर क्या बोले नायर?

नायर ने पाकिस्तान मैच से पहले कहा, "भारत की तुलना में पाकिस्तान पर जीतने का दबाव ज्यादा है. महिला क्रिकेट में भारत स्किल और टीम की मजबूती के मामले में बहुत आगे है. भारत इस टूर्नामेंट में फेवरेट के तौर पर उतर रहा है और हर कोई उन्हें इसी नजरिए से देख रहा है. पाकिस्तान के पास कुछ टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन उनमें गहराई और निरंतरता की कमी है. उनकी बैटिंग कुछ ही खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है और दबाव में उनकी बॉलिंग में उतार-चढ़ाव आ सकता है. इसीलिए इस मैच में भारत को फायदा मिलेगा."

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