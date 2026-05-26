IPL 2026 के बाद कब खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला? जानें वेन्यू से लेकर टाइम तक पूरी डिटेल्स

India vs Pakistan: आईपीएल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि आईपीएल 2026 के कितने दिन बाद भारत और पाकिस्तान मैच खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा, जिसके लिए बेंगलुरु, गुजरात, हैदराबाद और राजस्थान की टीमें एक दूसरे से भिडे़ंगी. आरसीबी और जीटी के बीच क्वालिफायर 1 खेला जाएगा और हैदराबाद और राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाना है. ऐसे में फैंस के मन में सवाल होगा कि आईपीएल के बाद मनोरंजन कैसे होगा? फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि आईपीएल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि आईपीएल 2026 के कितने दिन बाद भारत और पाकिस्तान मैच खेला जाएगा. आपको यहां वेन्यू से लेकर टाइम समेत पूरी डिटेल्स देख सकते हैं.

कब-कब खेले जाएंगे आईपीएल प्लेऑफ मैच?

आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मैच आरसीबी और जीटी के बीच 26 मई को धर्मशाला में खेला जाएगा. वहीं एलिमिनेटर मैच एसआरएच और आरआर के बीच 27 मई को मुल्लांपुर में खेला जाएगा. हालांकि, क्वालिफायर 2 मुकाबला भी मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इसके अलावा, फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोही स्टेडियम में खेला जाएगा.

कब खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मैच?

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून 2026 से होने जा रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 14 जून रविवार को भारत और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच भिड़ंत होनी है. इस बार टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड कर रहा है और भारत और पाकिस्तान का मैच एजबेस्टन, बर्मिंघम में खेला जाएगा. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाना है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत और पाकिस्तान की टीमें

टीम इंडिया- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव.

पाकिस्तान- फातिमा सना (कप्तान), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, एयमान फातिमा, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तुबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नशरा संधू, डायना बेग और तस्मिया रुबाब.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से