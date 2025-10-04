PAK की 'नापाक' साजिश, भारत के चाबहार के पास Donald Trump को दिया बंदरगाह बनाने का ऑफर
Weather Update: विदाई से पहले जमकर बरसेगा मानसून, पंजाब-उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
Indian Student Murder in US: टेक्सास में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया था अमेरिका
UP News: फर्रुखाबाद के एक कोचिंग सेंटर में जोरदार धमाका, 2 लोगों की मौत 7 घायल
IND-W vs PAK-W Handshake Controversy: महिला टीम इंडिया भी पाकिस्तानियों से नहीं मिलाएगी हाथ, BCCI ने लिया बड़ा फैसला
'कहां है भूत हम चुटकियों में भगा देंगे', ये कंपनी भूतों को भगाने का लेती है ठेका, चार्ज करती है इतना पैसा
UP के इस शहर में प्लॉट ले रखा है, लेकिन घर नहीं बनाया तो छिन जाएगी जमीन, यहां पढ़ लें नया नियम
IND-W vs PAK-W: वनडे में पाकिस्तान से कभी नहीं हारी टीम इंडिया, यहां जानें पिच रिपोर्ट्स से वेन्यू-लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी
Actress Sandhya Shantaram Death: मशहूर एक्ट्रेस संध्या शांताराम का निधन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर
क्रिकेट
India-w vs Pakistan-w: भारत और पाकिस्तान के बीच महिला वर्ल्ड कप का मुकाबला रविवार को खेला जाएगा. इस मैच से पहले आप यहां पिच रिपोर्ट् से लेकर वेन्यू-लाइव स्ट्रीमिंग तक सभी डिटेल्स जान सकते हैं.
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच कल यानी रविवार दोपहर 3 बजे से मुकाबला खेला जाना है. भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद से काफी विवाद चल रहा है. एशिया कप 2025 में पुरुषों की भारतीय टीम ने पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया था. हालांकि महिला टीम भी ये फैसला ले सकते हैं. लेकिन मैच से पहले हम बताएंगे कि आप इस मैच का कब, कहां और कैसे देख सकते हैं. इस मैच की पिच रिपोर्ट कैसी है और दोनों टीमों के वनडे में हेड टू हेड आंकड़े कैसे हैं. यहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी.
भारत-पाकिस्तान की पिच रिपोर्ट
भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला कोलंबो के के आर प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जाना है. इस मैदान पर स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है. ऐसे में बल्लेबाजों को धैर्य रखकर बैटिंग करनी पड़ेगी. तेज गेंदबाजों के लिए यहां ज्यादा कुछ नहीं है. इसी वजह से दोनों टीमें एक अतिरिक्त स्पिनर भी खिला सकती है. यहां पर पहली पारी का औसत स्कोर 275 रन है. वहीं दूसरी पारी का औसत स्कोर 246 रन है. ऐसे में टीमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती हैं.
भारत-पाकिस्तान मैच में कैसा रहेगा मौसम?
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. ये मैच कोलंबो में खेला जाना है, जहां रविवार 5 अक्टूबर को हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है. हालांकि इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन कुछ देर खेल रुक जरूर सकता है. इस दिन तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. वहीं नमी करीब 64 प्रतिशत रहने की उम्मीद है.
कहां होगी भारत-पाकिस्तान की लाइव स्ट्रीमिंग?
भारत और पाकिस्तान महिला टीम के मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार्स स्पोर्टस नेटवर्क पर होगा. वहीं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी. हालांकि फैंस डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.
भारत-पाकिस्तान महिला वनडे के हेड टू हेड
भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक कुल 11 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से सभी मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किया है. हालांकि अभी तक पाकिस्तान को एक भी जीत हाथ नहीं लगी है. टीम इंडिया ने वनडे में एकतरफा अपना दबदबा बनाया हुआ है और वर्ल्ड कप में इसे कायम रखना चाहेगी.
भारत-पाकिस्तान की महिला टीमों का फुल स्क्वाड
भारत- दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, राधा यादव, हरलीन देयोल, अरुंधति रेड्डी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), स्नेह राणा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, प्रतिका रावल, अमनजोत कौर और एनआर-श्री चरणी.
पाकिस्तान- फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज और सैयदा अरूब शाह.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.