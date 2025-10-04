IND-W vs PAK-W Handshake Controversy: महिला टीम इंडिया भी पाकिस्तानियों से नहीं मिलाएगी हाथ, BCCI ने लिया बड़ा फैसला

IND-W vs PAK-W Handshake Controversy: पुरुष टीम के बाद महिला भारतीय टीम भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी. बीसीसीआई ने सख्त निर्देश दिए हैं.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में रविवार 5 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच मुकाबला खेला जाना है. इससे पहले एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की पुरुष टीमों के बीच तीन बार मुकाबला खेला गया था. फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी. खास बात ये रही थी कि भारतीय खिलाड़ियों ने तीनों बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. वहीं अब महिला भारतीय टीम भी ऐसा करने वाली है. बीसीसीआई ने सख्त निर्देश भी दे दिए है.

बीसीसीआई ने हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर क्या कहा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया है कि श्रीलंका रवाना होने से पहले भारतीय महिला टीम को बोर्ड के बड़े अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि टॉस के समय और मैच खत्म होने के बाद किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया जाएगा. भारतीय बोर्ड अपने प्लेयर्स से साथ खड़ा रहेगा.

पहलगाम में आतंकी हमले में 26 भारतीयों की जान गई थी, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ता ठीक नहीं है. इतना ही नहीं भारत और पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करने की भी मांग उठी थी. लेकिन मैच तो रद्द नहीं हुआ, लेकिन एशिया कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया.

तीन हफ्तों के अंदर चौथी बार होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

आपको बता दें कि इस बार भारत और पाकिस्तान चौथी बार एक दूसरे के खिलाफ खेलने जा रहे हैं. हालांकि ये मुकाबला महिला टीमों के बीच है. इससे पहले एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को सबसे पहली भिड़ंत हुई थी. पुरुष टीमों ने इस मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी. उसके बाद 21 सितंबर को सुपर 4 में भिडंत हुई और पुरुष टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की. उसके बाद एशिया कप फाइनल में भारतीय लड़कों ने 5 विकेट से पाकिस्तान को रौंदा था. वहीं अब तीन हफ्तों के अंदर चौथी बार दोनों देशों के बीच भिड़ंत होने वाली है.

भारत-पाकिस्तान की महिला टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, राधा यादव, हरलीन देयोल, अरुंधति रेड्डी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), स्नेह राणा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, प्रतिका रावल, अमनजोत कौर और एनआर-श्री चरणी.

पाकिस्तान- फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज और सैयदा अरूब शाह.

