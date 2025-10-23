FacebookTwitterYoutubeInstagram
अब दिल्ली में महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, रेखा सरकार ने दी मंजूरी, यहां जानें नियम

भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स में BCCI किसे देती है ज्यादा सैलरी? प्रति मैच मिलती है बराबर रकम

हर दिन एक जंग है... Depression के साथ जीना कैसा होता है? Ukrainian Actress ने वीडियो के जरिए दिखाया सच

IND-W vs NZ-W: मंधाना के बाद प्रतिका ने ठोका शतक, दोनों बल्लेबाजों ने बनाया अद्भुत रिकॉर्ड; ऐसा करने वाली बनीं दूसरी जोड़ी

अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल

वेदांत वर्मा की प्रशांत किशोर से मुलाकात ने बढ़ाया सस्पेंस, क्या बदलेगा कुम्हरार का सियासी समीकरण?

क्या होता है कार्बाइड गन जिससे दीवाली पर 14 बच्चों की आंख की रोशनी चली गई, 150 से ज्यादा घायल

कम बजट में Air-Purifier के साथ आती हैं ये धासू कारें, भारी ट्रैफिक-प्रदूषण में भी क्लीन हवा का मिलेगा मजा

Chhath Puja 2025: इस दिन है छठ पूजा, जानें इसकी तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

भारत में फ्लाइट्स में बैन होंगे पावर बैंक, बड़ा फैसला लेने की फिराक में है DGCA

क्रिकेट

IND-W vs NZ-W: मंधाना के बाद प्रतिका ने ठोका शतक, दोनों बल्लेबाजों ने बनाया अद्भुत रिकॉर्ड; ऐसा करने वाली बनीं दूसरी जोड़ी

IND-W vs NZ-W: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच करो या मरो मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल दोनों ही ओपनर बल्लेबाज ने शतक ठोका है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 23, 2025, 05:57 PM IST

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच करो या मरो मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी दमदार शुरुआत की है. स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल दोनों ही ओपनर बल्लेबाज ने शतक ठोका है. ये बात सिर्फ शतक तक ही सीमित नहीं रही. दोनों के बीच 200 से अधिक रनों की साझेदारी भी हुई है, जिसके बाद दोनों ने कई महारिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. आइए जानते हैं कि दोनों बल्लेबाजों ने कितने रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. 

पहले स्मृति मंधाना ने ठोका शतक

न्यूजीलैंड के खिलाफ स्मृति मंधाना ने 88 गेंदों में विस्फोटक पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया. लेकिन फिर मंधाना 95 गेंदों में 13 चौके और 4 छक्कों की मदद से 109 रनों की पारी खेली. इस पारी के बदौलत मंधाना ने एक दो नहीं बल्कि ढेरों रिकॉर्ड्स अपने नाम करने में कामयाब हो गई हैं. 

प्रतिका रावल ने भी जड़ दिया शतक

प्रतिका रावन और स्मृति मंधाना के बीच 212 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई है. मंधाना के बाद प्रतिका ने भी शतक ठोक दिया है. रावल ने अपने करियर का पहला शतक अपने नाम कर लिया है. उन्होंने 122 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. खबर लिखने तक रावल 115 रनों पर खेल रही हैं. 

महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में एक टीम के लिए सर्वाधिक व्यक्तिगत शतक

  • 10 - 2025 में IND-W 
  • 8 - 2018 में NZ-W
  • 8 - 2025 में SA-W

वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक साझेदारी- पुरुष या महिला

  • 1635 - सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली (IND) 1998 में
  • 1557 - स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल (IND-W) 2025 में
  • 1523 - रोहित शर्मा, शुबमन गिल (IND) 2023 में
  • 1518 - एडम गिलक्रिस्ट, मार्क वॉ (ऑस्ट्रेलिया) 1999 में
  • 1483 - सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली (भारत) 2000 में 

महिला वनडे में एकाधिक 200 से अधिक स्टैंड

  • 2 - मेग लैनिंग, एलिसे पेरी
  • 2 - तज़मीन ब्रिट्स, लौरा वोल्वार्ड्ट
  • 2 - टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स
  • 2- स्मृति मंधाना, प्रतीका रावल

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक

  • 5 - 2025 में तज़मीन ब्रिट्स
  • 5- 2025 में स्मृति मंधाना
  • 4- 2024 में स्मृति मंधाना

महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक

  • 15 - मेग लैनिंग
  • 14- स्मृति मंधाना
  • 13 - सुजी बेट्स
  • 12 - टैमी ब्यूमोंट
  • 10 - नेट साइवर-ब्रंट

