IND-W vs NZ-W: मंधाना के बाद प्रतिका ने ठोका शतक, दोनों बल्लेबाजों ने बनाया अद्भुत रिकॉर्ड; ऐसा करने वाली बनीं दूसरी जोड़ी

IND-W vs NZ-W: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच करो या मरो मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल दोनों ही ओपनर बल्लेबाज ने शतक ठोका है.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच करो या मरो मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी दमदार शुरुआत की है. स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल दोनों ही ओपनर बल्लेबाज ने शतक ठोका है. ये बात सिर्फ शतक तक ही सीमित नहीं रही. दोनों के बीच 200 से अधिक रनों की साझेदारी भी हुई है, जिसके बाद दोनों ने कई महारिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. आइए जानते हैं कि दोनों बल्लेबाजों ने कितने रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.

पहले स्मृति मंधाना ने ठोका शतक

न्यूजीलैंड के खिलाफ स्मृति मंधाना ने 88 गेंदों में विस्फोटक पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया. लेकिन फिर मंधाना 95 गेंदों में 13 चौके और 4 छक्कों की मदद से 109 रनों की पारी खेली. इस पारी के बदौलत मंधाना ने एक दो नहीं बल्कि ढेरों रिकॉर्ड्स अपने नाम करने में कामयाब हो गई हैं.

प्रतिका रावल ने भी जड़ दिया शतक

प्रतिका रावन और स्मृति मंधाना के बीच 212 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई है. मंधाना के बाद प्रतिका ने भी शतक ठोक दिया है. रावल ने अपने करियर का पहला शतक अपने नाम कर लिया है. उन्होंने 122 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. खबर लिखने तक रावल 115 रनों पर खेल रही हैं.

महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में एक टीम के लिए सर्वाधिक व्यक्तिगत शतक

10 - 2025 में IND-W

8 - 2018 में NZ-W

8 - 2025 में SA-W

वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक साझेदारी- पुरुष या महिला

1635 - सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली (IND) 1998 में

1557 - स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल (IND-W) 2025 में

1523 - रोहित शर्मा, शुबमन गिल (IND) 2023 में

1518 - एडम गिलक्रिस्ट, मार्क वॉ (ऑस्ट्रेलिया) 1999 में

1483 - सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली (भारत) 2000 में

महिला वनडे में एकाधिक 200 से अधिक स्टैंड

2 - मेग लैनिंग, एलिसे पेरी

2 - तज़मीन ब्रिट्स, लौरा वोल्वार्ड्ट

2 - टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स

2- स्मृति मंधाना, प्रतीका रावल

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक

5 - 2025 में तज़मीन ब्रिट्स

5- 2025 में स्मृति मंधाना

4- 2024 में स्मृति मंधाना

महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक

15 - मेग लैनिंग

14- स्मृति मंधाना

13 - सुजी बेट्स

12 - टैमी ब्यूमोंट

10 - नेट साइवर-ब्रंट

