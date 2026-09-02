IND W vs HK W Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैस है दुबई की पिच रिपोर्ट

IND W vs HK W Pitch Report: महिला एशिया कप 2026 में भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला हांग कांह चाइना से खेलेगी. भारत और हांग कांग के बीच गुरुवार 3 सितंबर, 2026 को दुबई में खेला जाएगा.

महिला एशिया कप 2026 में भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला हांग कांह चाइना से खेलेगी. भारत और हांग कांग के बीच गुरुवार 3 सितंबर, 2026 को दुबई में खेला जाएगा. इससे पहले हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने थाईलैंड को 94 रनों से हराया था, जबकि हांग कांग की टीम अपना पिछला मैच हारकर आ रही है. भले ही टीम इंडिया के पास अनुभवी और स्टार्स खिलाड़ियों का भरमार है. लेकिन एशिया कप 2026 में किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते हैं. आइए जानते हैं कि भारत और हांग कांग के बीच मैच में स्टेडियम की पिच गेंदबाज या बल्लेबाज किसका साथ देगी.

दुबई की पिच रिपोर्ट

दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. इस मैदान पर स्पिनर्स को अच्छी मदद मिलती है. हालांकि, खेल की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल दोनों मिलती है, जिससे बल्लेबाजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन अगर कुछ ओवरों तक बल्लेबाज टिककर खेलते हैं, तो फिर वो आसानी से चौके-छक्के लगा सकते हैं. लेकिन उन्हें स्पिनर्स से बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे स्पिनर्स हावी हो सकते हैं.

इस मैदान पर ओस प्रभाव डाल सकता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी कर सकती है. वहीं इस मैदान पर टी20 क्रिकेट में औसतन स्कोर 140 से 160 के बीच का रहा है. हालांकि, इस मैदान पर ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनता है, लेकिन रोमांचक मुकाबले जरूर देखने को मिलते रहते हैं.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, जी कमलिनी, अरुंधति रेड्डी, प्रेमा रावत, राधा यादव, श्री चरणानी, रेणुका ठाकुर, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़ और प्रतिका रावल

हांग कांग- नताशा माइल्स (कप्तान), मरियम बीबी, चान का यिंग, चान साउ हा, चान शिंग यान डोरोथिया, इकरा सहर, जॉयलीन कौर, महेकदीप कौर, मारिको हिल, मरीना लाम्प्लो, रुचिता वेंकटेश, शानजीन शहजाद, सिउ मेई वाई, वोंग विंग किउ हैली और यास्मीन दासवानी.