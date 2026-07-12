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IND-W vs ENG-W Only Test: यास्तिका भाटिया का ऐतिहासिक शतक, लॉर्ड्स में ऐसा करने वाली बनीं पहली खिलाड़ी

Yastika Bhatia Historical Century: भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने ऐतिहासिक शतक बनाया है. उन्होंने 113 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भुमिका निभाई.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 12, 2026, 09:04 PM IST

IND-W vs ENG-W Only Test: यास्तिका भाटिया का ऐतिहासिक शतक, लॉर्ड्स में ऐसा करने वाली बनीं पहली खिलाड़ी

Yastika Bhatia Century (Photo ESPN)

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भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच एकमात्र टेस्ट मैच शुक्रवार 10 जुलाई 2026 से लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है. रविवार 12 जुलाई, 2026 को टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खेला जा रहा है. इस दौरान भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने ऐतिहासिक शतक बनाया है. उन्होंने 113 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भुमिका निभाई. इस शतक के साथ ही यास्तिका ने इतिहास रचा है और ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं.   

ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनीं यास्तिका

यास्तिका भाटिया टेस्ट की तीसरी या चौथी पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज भी बन गई हैं. वो इस मामले में पहली शतकवीर भी हैं. इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर संध्या अग्रवाल हैं, जिन्होंने साल 1985 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लखनऊ के मैदान पर 98 रनों की पारी खेली थी. इससे पहले संध्या ने साल 1984 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 83 रन बना चुकी थीं. यास्तिका ऐसी दूसरी बाएं हाथ की भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाया है. इस लिस्ट में उनके अलावा सौरव गांगुली का नाम है, जिन्होंने साल 1996 में अपने डेब्यू मैच में 131 रन की पारी खेली थी.

यास्तिका ने खेली शतकीय पारी

इंग्लैंड के खिलाफ इकलौते टेस्ट की तीसरी पारी में यास्तिका भाटिया ने दमदार शतक ठोका है. उन्होंने 158 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 113 रनों की पारी खेली है. इतना ही नहीं, इस मैच में तीसरी पारी तक यास्तिका शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी भी हैं. यास्तिका के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने अब तक शतक नहीं लगाया है. 

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड- टैमी ब्यूमोंट, माया बाउचियर, हीथर नाइट, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), ऐलिस कैपसी, एमी जोन्स (विकेटकीपर), मैडी विलियर्स, सोफी एक्लेस्टोन, इस्सी वोंग, लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर.

भारत- स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, सयाली सतघरे, श्री चरणी और क्रांति गौड़.

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