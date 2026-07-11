IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ इस भारतीय गेंदबाज ने खोला पंजा, ऐसा करने वाली बनीं तीसरी भारतीय खिलाड़ी

India-W vs England-W Only Test: भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच एकमात्र टेस्ट लॉर्ड्स में खेला जा रहा है, जिसमें क्रांति गौड़ ने 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाली तीसरी भारतीय तेज गेंदबाज बन गई हैं.

भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच इकलौता टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 285 रन बनाए थे, जिसके बाद इंग्लैंड 170 रनों पर ही सिमट गई. इस दौरान टीम इंडिया के लिए क्रांति गौड़ ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पंजा खोल दिया है. इस पंजे के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किया है.

क्रांति गौड़ ने रचा इतिहास

इंग्लैंड के खिलाफ क्रांति गौड़ ने दमदार प्रदर्शन किया और इंग्लिश बल्लेबाजों को अपनी आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने 17 ओवरों में 37 रन देकर 5 विकेट चटकाए और साथ ही 7 ओवर मेडन फेंके. उन्होंने माया बाउचर, टैमी ब्यूमोंट, नैट साइवर-ब्रंट, ऐलिस कैप्सी और लॉरेन बेल का विकेट अपने नाम किया है.

ऐसा करने वाली बनीं तीसरी भारतीय

इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेकर क्रांति गौड़ ने इतिहास रचा है और ऐसा करने वाली तीसरी भारतीय तेज गेंदबाज बनी है. दरअसल, टेस्ट इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल झूलम गोस्वामी ने अपने नाम किया है. उन्होंने 3 बार ये कारवामा किया है. इसके अलावा गार्गी बनर्जी ने एक बार ये कारनामा किया है. हालांकि, अब क्रांति गौड़ 5 विकेट लेने वाली तीसरी भारतीय तेज गेंदबाज बन गई हैं.

थोड़ा झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड

भारत के लिए टेस्ट इतिहास में झूलन गोस्वामी ने 22 साल 361 दिनों की उम्र में पहली बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया था. लेकिन अब क्रांति गौड़ ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने 22 साल 333 दिन की उम्र में ये कारनामा किया है. टेस्ट इतिहास में सबसे कम उम्र में पंजा लेने वाली क्रांति पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं.

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