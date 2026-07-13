IND-W vs ENG-W Only Test Highlights: लॉर्ड्स में भारत की ऐतिहासिक जीत, इंग्लैंड को 270 रनों से हराकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

IND-W vs ENG-W Only Test Highlights: भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच शुक्रवार 10 जुलाई से इकलौता टेस्ट मैच लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 270 रनों से जीत लिया है.

IND-W vs ENG-W Only Test Highlights: भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच शुक्रवार 10 जुलाई से इकलौता टेस्ट मैच लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला गया था. 149 साल के टेस्ट इतिहास में महिला टीमों के बीच इस मैदान पर पहली बार मुकाबला खेला गया था. लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीतने वाली हरमनप्रीत कौर पहली कप्तान बन गई हैं. टीम इंडिया ने इकलौते टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रनों से रौंद दिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. भारत ने इंग्लैंड को 457 रनों की लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में मेजबान टीम सिर्फ 186 रनों पर ही सिमट गई.

लॉर्ड्स में भारत की ऐतिहासिक जीत

टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में खेले जा रहे इकलौते टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम को 457 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए मेजबान की टीम सिर्फ 186 रनों ही ढेर हो गई और 270 रनों से मुकाबला गंवा दिया है. टीम इंडिया के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं है, क्योंकि इस जीत के साथ टीम इंडिया का नाम लॉर्ड्स के मैदान पर अमर हो गया है. दरअसल, टेस्ट क्रिकेट के 149 साल में पहली बार ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स पर महिलाओं टीमों के बीच टेस्ट मैच खेला गया था. ऐसे में अब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर पहली कप्तान बन गई हैं, जिन्होंने लॉर्ड्स में पहला मैच जीता है.

क्रांति गौड़ और यास्तिका भाटिया ने रचा इतिहास

भारतीय गेंदबाज क्रांति गौड़ और विकेटकीपर बल्लेबाजी यास्तिका भाटिया ने इस जीत में अहम भुमिका निभाई है. दरअसल, क्रांति ने पहले इंग्लैंड की पहल पारी में 17 ओवरों में 7 मेडन के साथ 37 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए. लॉर्ड्स मैदान पर 5 विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज भी बन गई हैं. उसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने दूसरी पारी में 158 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 113 रनों की पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने लॉर्ड्स में शतक जड़कर अपना नाम अमर कर लिया है और साथ ही टेस्ट मैच की तीसरी या दूसरी पारी में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली बल्लेबाज भी बन गई हैं.

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ऐसा रहा भारत-इंग्लैंड का इकलौता टेस्ट मैच

टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 74.5 ओवरों में 285 रनों पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए स्मृति मंधाना ने 83 रनों की शानदार पारी खेली. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए. इसके अलावा सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे थे. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 59.1 ओवरों में 170 रनों पर ही सिमट गई, जिससे टीम इंडिया ने 115 रनों की बढ़त बना ली. इंग्लैंड के लिए एमी जोन्स ने 52 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने 44 रन बनाए और सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे थे.

भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 86.3 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 341 रन बनाए और पारी घोषित कर दी. टीम के लिए यास्तिका भाटिया ने 113 रनों की पारी खेली, जबकि स्मृति मंधाना ने 70 रन ठोके. अंत में ऋचा घोष ने 52 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाकर इतिहास रच दिया और टेस्ट में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाली 5वीं बल्लेबाज बन गईं. हालांकि, टीम इंडिया ने 115 रनों की बढ़त के साथ 457 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड 62.5 ओवरों में 186 रनों पर सिमट गई. टीम के लिए एमी जोन्स ने 54 रन और सोफी एक्लेस्टोन ने 50 रनों की पारी खेली.

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