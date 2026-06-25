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'आउट होने का मलाल...' बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद शेफाली वर्मा हुईं उदास, कह दी बड़ी बात

Shafali Verma on IND-W vs BAN-W Match: इस जीत में शेफाली वर्मा ने अहम भुमिका निभाई और तूफानी अर्धशतक ठोका. हालांकि, जीत के बाद शेफाली काफी उदास नजर आई हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 25, 2026, 11:54 PM IST

'आउट होने का मलाल...' बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद शेफाली वर्मा हुईं उदास, कह दी बड़ी बात

Shafali Verma on IND-W vs BAN-W Match (Photo ESPN)

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भारत और बांग्लादेश के बीच आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला खेला गया था. इस मैच को भारतीय टीम ने 5 विकेट से अपने नाम किया. टीम के लिए ये मैच करो या मरो मुकाबला था, क्योंकि एक बार के बाद टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो जाती. लेकिन इस जीत के बाद टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने से एक कदम दूर है. इस जीत में शेफाली वर्मा ने अहम भुमिका निभाई और तूफानी अर्धशतक ठोका. हालांकि, जीत के बाद शेफाली काफी उदास नजर आई हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

जीत के बाद क्यों उदास हुईं शेफाली?

बांग्लादेश के खिलाफ 137 रनों का पीछा करते हुए शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में 1 छक्का और 8 चौकों की मदद से 53 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड भी मिला. इस दौरान उन्होंने कहा, "आज जिस तरह मैंने बल्लेबाजी की, उससे मैं बहुत खुश हूं. लेकिन अगर मैं नाबाद रहती, तो मुझे और ज्यादा खुशी होती. आज अच्छा आत्मविश्वास महसूस हुआ और खुशी है कि मैं टीम के लिए रन बना सकी. हमने सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पर भरोसा किया, जो भी ढीली गेंद मिले, उस पर चौका या छक्का लगाने की कोशिश करनी थी. अगर ऐसा मौका नहीं मिला, तो एक रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करनी थी. ये कोई अलग योजना नहीं थी, बस सामान्य बातचीत थी."

उन्होंने आगे कहा, "मैं सिर्फ सही गेंद चुनने की कोशिश करती हूं, जो गेंद मेरी पहुंच में होती है, उस पर शॉट खेलती हूं, नहीं तो रन दौड़ने की कोशिश करती हूं. मैं नेट सत्र में अभ्यास के दौरान नई और पुरानी दोनों गेंदों से गेंदबाजी का अभ्यास करती हूं. कई बार इस बात पर हंसी भी आती है, लेकिन अंत में टीम को जो जरूरत होती है, मैं उसके लिए तैयार रहती हूं."

ऐसा रहा भारत-बांग्लादेश मैच

बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए थे. टीम के लिए जुवैरिया फिरदौस ने 33 और निगार सुल्ताना ने 32 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा शोभना मोस्तरी ने 22, दिलारा अख्तर 4, शरमीन अख्तर 10, शोरना अख्तर 13, रितू मोमी 8, रूबिया खान 2, नाहिदा अख्तर 0 और मारूफा अख्तर नाबाद 2 रन बना सकी.

टीम इंडिया ने 137 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16.5 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया और 5 विकेट से जीत हासिल की है. इस मैच में शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में 53 रनों की धुंआधार बैटिंग की. इसके अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 15 गेंदों में 26 रन बनाए. स्मृति मंधाना का बल्ला शांत रहा और वो 8 रन पर पवेलियन लौट गईं. यास्तिका भाटिया ने 23, ऋचा घोष 10, हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 13 और दीप्ति शर्मा ने नाबाद 5 रन बनाए हैं.

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