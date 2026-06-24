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IND vs BAN: मैं खुद को ऑलराउंडर मानती हूं... भारतीय बल्लेबाज ने अपनी गेंदबाजी के योगदान पर दिया बड़ा बयान

IND vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज शैफाली वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने खुद को एक ऑलराउंडर बताया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 24, 2026, 11:49 PM IST

IND vs BAN: मैं खुद को ऑलराउंडर मानती हूं... भारतीय बल्लेबाज ने अपनी गेंदबाजी के योगदान पर दिया बड़ा बयान

IND vs BAN (Photo X)

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आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार 25 जून को भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जाना है. लेकिन इस मैच से पहले भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज शैफाली वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने खुद को एक ऑलराउंडर बताया है. उन्होंने कैसे वो बल्ले के साथ-साथ गेंदबाजी ये भी अहम योगदान दे सकती हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले शैफाली वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी गेंदबाजी नहीं की है. जब मैं हरियाणा के लिए घरेलू क्रिकेट खेलती थी और कप्तान भी रहती थी, तब मैं हमेशा ये सोचने के लिए समय निकालती थी कि अगर मुझे भारत के लिए गेंदबाजी करने का मौका मिले तो मैं उसे कैसे अंजाम दूंगी."

मैं खुद को ऑलराउंडर मानतीं हूं- शैफाली

शफाली ने खुद को ऑलराउंडर बताते हुए कहा, "मैंने उन परिस्थितियों की कल्पना की है. अगर मैं किसी खास मैच स्थिति में गेंदबाजी कर रही हूं, तो मुझे क्या सोचना चाहिए, ये सब मैंने पहले से तैयार किया है और मेहनत की है. इसी वजह से मैं अच्छा प्रदर्शन कर पा रही हूं. एक खिलाड़ी के तौर पर चाहे जैसी भी स्थिति हो और टीम को जिसकी भी जरूरत हो. मैं हमेशा आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेती हूं. मैं टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालकर जीत दिलाना चाहती हूं, इसलिए अब मैं खुद को एक ऑलराउंडर मानती हूं."

साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार पर क्या बोली शैफाल?

शैफाली वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार को लेकर कहा, "जब हमारे बुरे दिन होते हैं तो खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है, लेकिन अगले दिन हम सब जानते हैं कि हमें एक साथ आकर एक-दूसरे को प्रेरित करना है. हमने इस पर बात की है और हमें पता है कि ये बहुत अहम मुकाबले हैं, लेकिन हम एक-दूसरे का साथ देंगे. हम एक बार में एक दिन पर ध्यान दे रहे हैं और वर्तमान में रहने की कोशिश कर रहे हैं. हम सभी बहुत मैच खेल चुके हैं और काफी परिपक्व हैं. मुझे नहीं लगता कि हम इस स्थिति को फिर से इस वर्ल्ड कप में दोहराएंगे. हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे."

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