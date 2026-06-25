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IND-W vs BAN-W Highlights: करो या मरो मुकाबले में भारत की बंपर जीत, बांग्लादेश को 5 विकेट से रौंदा

IND-W vs BAN-W Highlights: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच मेंचेस्टर में मुकाबला खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 25, 2026, 10:34 PM IST

IND-W vs BAN-W Highlights: करो या मरो मुकाबले में भारत की बंपर जीत, बांग्लादेश को 5 विकेट से रौंदा

IND-W vs BAN-W Highlights (Photo ESPN)

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आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच मेंचेस्टर में मुकाबला खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है. टीम इंडिया के लिए ये करो या मरो मुकाबला था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया और टीम को आसान जीत दिलाई. इसके साथ ही टीम की सेमीफाइनल की राह आसान हो गई है. बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 136 रन बनाए थे, जिसके जवाब में 16.5 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया है और 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया है. 

करो या मरो मैच में भारत की बंपर जीत

टीम इंडिया ने 137 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16.5 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया और 5 विकेट से जीत हासिल की है. इस मैच में शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में 53 रनों की धुंआधार बैटिंग की. इसके अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 15 गेंदों में 26 रन बनाए. स्मृति मंधाना का बल्ला शांत रहा और वो 8 रन पर पवेलियन लौट गईं. यास्तिका भाटिया ने 23, ऋचा घोष 10, हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 13 और दीप्ति शर्मा ने नाबाद 5 रन बनाए हैं.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

इस मैच में भारत के लिए राधा यादव ने 4 ओवरों में 28 रन देकर 3 विकेट चटकाए. श्री चरणी ने 2 विकेट, रेणुका सिंह और ननंदनी शर्मा ने 1-1 विकेट चटकाया. बांग्लादेश के लिए रितू मोनी ने 2 विकेट, जबकि मारूफ अख्तर, रूबिया खान और नाहिदा अख्तर ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. 

ऐसी रही बांग्लादेश की पारी

बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए थे. टीम के लिए जुवैरिया फिरदौस ने 33 और निगार सुल्ताना ने 32 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा शोभना मोस्तरी ने 22, दिलारा अख्तर 4, शरमीन अख्तर 10, शोरना अख्तर 13, रितू मोमी 8, रूबिया खान 2, नाहिदा अख्तर 0 और मारूफा अख्तर नाबाद 2 रन बना सकी.

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