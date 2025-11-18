FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

IND-w vs Ban-w: क्रिकेट में भी Bangladesh को ले डूबी शेख हसीना को सजा ए मौत? BCCI ने ऐसे दी गहरी चोट

IND-w vs Ban-w: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगले महीने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की घरेलू सीरीज को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने स्थगित कर दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 18, 2025, 05:35 PM IST

IND-w vs Ban-w: क्रिकेट में भी Bangladesh को ले डूबी शेख हसीना को सजा ए मौत? BCCI ने ऐसे दी गहरी चोट

IND-w vs Ban-w

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगले महीने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की घरेलू सीरीज को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने स्थगित कर दिया है. इसी समय वर्ल्ड चैंपियन टीम के लिए एक वैकल्पिक कार्यक्रम तैयार करने की कोशिश कर रहा है. बांग्लादेश के खिलाफ तीन वनडे और इतने ही टी20 इंटरनेशनल मैच आईसीसी के भविष्य दौरा कार्यक्रम का हिस्सा थे और इनके कोलकाता तथा कटक में खेले जाने की उम्मीद थी.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने बिना कोई विवरण दिए पीटीआई को बताया, "हम दिसंबर में एक वैकल्पिक सीरीज आयोजित करने की कोशिश करेंगे और अभी इस पर काम चल रहा है. जहां तक बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का सवाल है, तो हमें इसके लिए मंजूरी नहीं मिली है. इस महीने की शुरुआत में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियन टीम पहली सरीज खेलने वाली थी. हालांकि इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई. लेकिन दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों ने सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव में भूमिका निभाई."

शेख हसीना को मिली मौत की सजा

बांग्लादेश की एक न्यायाधिकरण अदालत ने सोमवार को देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई. इस उथल-पुथल के कारण वहां छिटपुट हिंसा देखी गई है और इस घटनाक्रम के बाद भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध भी खराब हो गए हैं. ढाका की अंतरिम सरकार ने भारत से हसीना को सौंपने की मांग की है जो अपने देश से भागकर यहां रह रही हैं.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "हमें बीसीसीआई से सीरीज रद्द करने के संबंध में एक पत्र मिला है और अब हम नई तारीखों या विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रहे हैं. गौरतलब है कि बीसीसीआई ने इस साल अगस्त में बांग्लादेश में पुरुषों की टीम के सीमित ओवरों के दौरे को सितंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया था." इनपुट पीटीआई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

