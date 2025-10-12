IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

IND-W vs AUS-W: टीम इंडिया एक विशाल स्कोर खड़ा करने के बारे में सोचेगी. क्योंकि टीम इंडिया को हर हाल में ये मुकाबला जीतना ही होगा, जिससे टीम को फाइनल तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में 13वां मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. वहीं टीम इंडिया एक विशाल स्कोर खड़ा करने के बारे में सोचेगी. क्योंकि टीम इंडिया को हर हाल में ये मुकाबला जीतना ही होगा, जिससे टीम को फाइनल तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो.

अंक तालिका में कहां है टीम इंडिया?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम ने श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की है. वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा था. टूर्नामेंट में हर टीम को कुल 7 मैच खेले हैं, जिसमें से हर टीम को कम से कम 5 मैच जीतने ही होगी. टॉप-4 टीमों के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा और उसके बाद फाइनल खेला जाएगा. लेकिन अगर भारत को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, तो हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की जीत सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते को आसान कर देगा. अगर टीम को हार का सामना करना पड़ता है, तो टीम 4 मैचों में से 2 हार जाएगी. ऐसे में फिर टीम को काफी प्रेशर में आ जाएगी, जिसके बाद टीम को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीमों के खिलाफ भी मुकाबला खेलना है.

भारत-ऑस्ट्रेलिया महिला की प्लेइंग इलेवन

टीम इंडिया- प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी.

ऑस्ट्रेलिया- एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनेक्स, किम गार्थ, अलाना किंग और मेगन शुट्ट.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.