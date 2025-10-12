Add DNA as a Preferred Source
Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन

IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट

दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान

'हाउसफुल 5' के प्रीमियर पर अक्षय, रितेश व अभिषेक ने दिए 'हाउसफुल 6' के लिए आइडिया, बोले- सुपरहीरो थीम में ले चलो

Devuthani Ekadashi: कब है देवउठनी एकादशी? 4 महीने बाद इसी दिन नींद से जागेंगे भगवान विष्णु 

NDA के साथ-साथ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा, तेजस्वी के दिल्ली दौरे के बाद होगा फाइनल फैसला

दिवाली पर इस कंपनी ने दिया 9 दिन की छुट्टी का तोहफा, कर्मचारी बोले- 'ऐसा बॉस सबको मिले'

Benefits of Salt Bath: पानी में नमक डालकर नहाने से क्या होता है? जानें फायदे

साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story

क्रिकेट

IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

IND-W vs AUS-W: टीम इंडिया एक विशाल स्कोर खड़ा करने के बारे में सोचेगी. क्योंकि टीम इंडिया को हर हाल में ये मुकाबला जीतना ही होगा, जिससे टीम को फाइनल तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 12, 2025, 04:05 PM IST

IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में 13वां मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. वहीं टीम इंडिया एक विशाल स्कोर खड़ा करने के बारे में सोचेगी. क्योंकि टीम इंडिया को हर हाल में ये मुकाबला जीतना ही होगा, जिससे टीम को फाइनल तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो. 

अंक तालिका में कहां है टीम इंडिया?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम ने श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की है. वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा था. टूर्नामेंट में हर टीम को कुल 7 मैच खेले हैं, जिसमें से हर टीम को कम से कम 5 मैच जीतने ही होगी. टॉप-4 टीमों के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा और उसके बाद फाइनल खेला जाएगा. लेकिन अगर भारत को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, तो हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा. 

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की जीत सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते को आसान कर देगा. अगर टीम को हार का सामना करना पड़ता है, तो टीम 4 मैचों में से 2 हार जाएगी. ऐसे में फिर टीम को काफी प्रेशर में आ जाएगी, जिसके बाद टीम को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीमों के खिलाफ भी मुकाबला खेलना है. 

भारत-ऑस्ट्रेलिया महिला की प्लेइंग इलेवन

टीम इंडिया- प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी.

ऑस्ट्रेलिया- एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनेक्स, किम गार्थ, अलाना किंग और मेगन शुट्ट.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

