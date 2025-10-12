Add DNA as a Preferred Source
10 से 15 मिनट तक रोजाना करें Reverse Walking, कम हो जाएगा इन गंभीर बीमारियों का खतरा

IND-W vs AUS-W: वनडे क्रिकेट की 'Queen' बनीं स्मृति मंधाना, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की पहली क्रिकेटर

India-w vs Australia-w: इस मैच में स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने दमदार बैटिंग करते हुए 80 रन ठोक दिया है. हालांकि वो अपने शतक से चूक गई है. लेकिन इस पारी के बदौलत मंधाना ने वनडे क्रिकेट में क्वीन का खिताब अपने नाम कर लिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 12, 2025, 05:46 PM IST

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है. इस मैच में स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने दमदार बैटिंग करते हुए 80 रन ठोक दिया है. हालांकि वो अपने शतक से चूक गई है. लेकिन इस पारी के बदौलत मंधाना ने वनडे क्रिकेट में क्वीन का खिताब अपने नाम कर लिया है. क्योंकि इस पारी से उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में इतिहास रच दिया है और दुनिया में ऐसा करने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं. 

ऐसा करने वाली बनीं पहली महिला क्रिकेटर

स्मृति मंधाना ने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के बेलिंडा क्लार्क का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था. उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था. वहीं अब मंधाना ने वनडे क्रिकेट में एक साल यानी कैलेंडर ईयर में 1000 से अधिक रन बना लिए हैं. साल 2025 में मंधाना ने चार शतक और 3 अर्धशतक ठोके हैं. एक साल में 1000 रन बनाने वाली मंधाना दुनिया की पहली बल्लेबाज बन गई हैं. 

  • स्मृति मंधाना - 1,000+ रन
  • बेलिंडा क्लार्क - 970 रन
  • लॉरा वुल्वार्ट - 882 रन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली ताबड़तोड़ पारी

स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में काफी ताबड़तोड़ बैटिंग की है. उन्होंने 66 गेंदों में 3 छक्के और 9 चौकों की मदद से 80 रनों की विस्फोटक पारी खेली. हालांकि वो अपने शतक से चूक गई. लेकिन उन्होंने एक अहम मैच में बढ़िया पारी खेलकर टीम इंडिया को तगड़ी शुरुआत दिलाई ह. 

भारत-ऑस्ट्रेलिया महिला की प्लेइंग इलेवन

टीम इंडिया- प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी.

ऑस्ट्रेलिया- एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनेक्स, किम गार्थ, अलाना किंग और मेगन शुट्ट.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.  

