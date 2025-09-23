IND-W vs AUS-W: ICC ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बाद टीम इंडिया पर ठोका जुर्माना, जानिए क्या है पूरा माजरा

Add DNA as a Preferred Source
क्रिकेट

IND-W vs AUS-W: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच तीन मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसके आखिरी मैच के बाद भारतीय टीम पर आईसीसी ने जुर्माना ठोका है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 23, 2025, 10:06 PM IST

IND-W vs AUS-W

Add DNA as a Preferred Source

नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और निर्णायक महिला वनडे में धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए भारत पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. बेथ मूनी शतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले में भारत को 43 रनों से हरा दिया. भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है. 

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में टीम इंडिया समय रहते पूरे ओवर नहीं फेंक सकी और भारतीय टीम को लक्ष्य से दो ओवर कम पाया गया. आईसीसी वेबसाइट के अनुसार, एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के जीएस लक्ष्मी ने ये प्रतिबंध लगाया.

खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है. खिलाड़ियों को उनकी टीम द्वारा आवंटित समय में गेंदबाजी करने में विफल रहने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है.

भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपराध स्वीकार कर लिया और सजा स्वीकार कर ली. इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं थी. ये आगामी आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों का आखिरी मुकाबला था, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं. भारत 30 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में अपने टूर्नामेंट की शुरुआत करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया अगले दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में अपना अभियान शुरू करेगा.

स्मृति मंधाना ने वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम बुक कर लिया है. उन्होंने केवल 50 गेंदों में ये उपलब्धि हासिल की. भारत के बल्लेबाजी विराट कोहली ने 2013 में जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक जड़कर भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक बनाया था. हालांकि मंधाना के हाथों शानदार शतक के साथ 12 साल बाद उनका शासन समाप्त हो गया. 

