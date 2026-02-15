IND vs AUS Highlights: लक्ष्य का पीछा करते हुए 21 रनों से कैसे जीती टीम इंडिया? कौनसा नियम हुआ लागू? जानें पूरा मामला

IND vs AUS Highlights: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 134 रनों का पीछा करने के बाद भी टीम इंडिया 21 रनों से कैसे जीत गई है. आप यहां पूरा मामला जान सकते हैं.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टी20, 3 वनडे और एक टेस्ट मैच की सीरीज खेली जा रही है. 15 फरवरी से टी20 सीरीज का आगाज हुआ, जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 133 रन बनाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया 21 रनों से जीत हई. लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब भारतीय टीम रनों का पीछा कर रही थी, तो टीम 21 रन से जैसे जीत गई और इसमें कौनसा नियम लगा होगा ??

लक्ष्य का पीछा करने के बाद 21 रनों से कैसे जीती टीम इंडिया

ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम को 134 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करने उतरी टीम इंडिया 5.1 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना दिए थे. लेकिन उसके बाद सिडनी में बारिश होने लगी, जिसकी वजह से मुकाबले को रोकना पड़ा. हालांकि काफी लंब समय तक इंतजार किया गया, लेकिन बारिश नहीं रुकी. उसके बाद अंपायर्स ने फैसला लिया और टीम इंडिया को जीत मिल गई. टीम इंडिया ने DLS method के तहत 21 रनों से जीत हासिल की. यानी अंपायर्स ने संसाधनों का मूल्यांकन किया और इसमें भारतीय टीम पार स्कोर की गुणना में आगे निकल रही थी, जिसकी वजह से नियमों के तहत भारत को जीत मिली.

कैसे लागू होता है DLS method?

DLS नियम क्रिकेट में तब लागू होता है, जब बारिश या किसी अन्य कारण से सीमित ओवरों का मैच रुक जाता है और ओवर कम करने पड़ते हैं. ये तरीका तय करता है कि दूसरी टीम को जीतने के लिए नया टारगेट कितना दिया जाए? DLS इस बात पर आधारित है कि किसी भी टीम के पास दो मुख्य संसाधन होते हैं, जिसें बचे हुए ओवर और बचे हुए विकेट देखे जाते हैं.

जितने अधिक ओवर और विकेट बचते हैं, उतने अधिक रन बनाने की संभावना होती है, जब मैच बाधित होता है, तो कंप्यूटर एक तय फार्मूले से ये देखता है कि पहली टीम ने अपने उपलब्ध संसाधनों का कितना उपयोग किया और दूसरी टीम के पास अब कितने संसाधन बचे हैं. अगर दूसरी टीम के ओवर कम हो जाते हैं, तो उसका लक्ष्य भी घटा दिया जाता है, ताकि मुकाबला निष्पक्ष रहे.

ऐसे में 134 रनों का पीछा करते हुए टीम इंडिया के पास करीब 16 ओवर और 9 विकेट बचे हुए थे. इतना ही नहीं टीम का पार स्कोर भी ज्यादा था, जिसके तहत अंपायर ने DLS मेथड के तहत टीम को 21 रनों से जीत दी है. क्योंकि अगर मैच पूरा होता, तो टीम को 89 गेंदों में 84 रन ही चाहिए थे.

