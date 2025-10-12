Add DNA as a Preferred Source
क्रिकेट

IND-w vs AUS-w Highlights: ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, मुश्किल में टीम इंडिया; कंगारुओं ने 3 विकेट से जीता मैच

IND-w vs AUS-w Highlights: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापत्तनम में मुकाबला खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 12, 2025, 10:35 PM IST

IND-w vs AUS-w Highlights: ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, मुश्किल में टीम इंडिया; कंगारुओं ने 3 विकेट से जीता मैच

IND-w vs AUS-w Highlights

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापत्तनम में मुकाबला खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से अपने नाम कर लिया है. भारत ने 331 रनों का टारगेट दिया था, जिसके पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी एलिसा हीली ने 142 रनों की शादनदार पारी खेली और जीत में अहम योगदान दिया. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की हार के बाद टीम के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं. यहां आप देख सकते हैं कि इस मैच में क्या क्या हुआ है?

ऑस्ट्रेलिया को मिला था 331 रनों का टारगेट

ऑस्ट्रेलिया के सामने 331 रनों का विशाल टारगेट था, जिसे कंगारुओं की कप्तानी एलिसा हीली ने आसान बना दिया. टीम ने 49.2 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 331 रन बना लिए है और 3 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया है. टीम के लिए एलिसा हीली ने 107 गेंदों में  3 छक्के और 21 चौकों की मदद से 142 रनों की दमदार पारी खेली. इसके अलावा एलिस पेरी ने 52 गेंदों में नाबद 47 रनों की पारी खेली और टीम को जीत दिलाई. ऑस्ट्रेलिया ने अपने वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा टारगेट चेज कर दिया है. इसी वजह से ये उनके लिए ऐतिहासिक जीत है. 

टीम के लिए फोएबे लिचफील्ड ने 40, बेथ मूनी 4, एनाबेल सदरलैंड 0, एश्ले गार्डनर 45, ताहलिया मैकग्राथ 12, सोफी मोलिनक्स 18 और किम गार्थ ने नाबाद 14 रनों की पारी खेली. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है. टीम ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसनें 3 में जीत हासिल की है और एक मैच श्रीलंका के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया था. यानी टीम अभी तक विजय ही रही है. 

टीम इंडिया के लिए बढ़ी मुश्किलें

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद टीम इंडिया की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह काफी मुस्किल हो गई है. टीम को अब बचे हुए अपने सभी मैच जीतने ही होंगे. हालांकि जो टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. क्योंकि टीम का सामना न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमों से होगा. एक भी हार टीम इंडिया के साथ-साथ करोड़ों भारतीय का सपना भी तोड़ देगी.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच में एनाबेल सदरलैंड ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किया है. उन्होंने इस मैच में 5 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा सोफी मोलिनक्स ने 3 विकेट लिया है. वहीं मेगन शुट्ट और एश्ले गार्डनर 1-1 विकेट लिया. वहीं भारतीय टीम के लिए श्री चरणी ने 3 विकेट अपने नाम किया. इसके अलावा अमनजीत कौर और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाया है. 

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.5 ओवरों में 330 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. टीम के लिए स्मृति मंधाना ने 66 गेंदों में 80 रनों की सबसे बड़ी और तूफानी पारी खेली. इसके अलावा प्रतिका रावल ने 75, हरलीन दयोल 38, हरमनप्रीत कौर 22, जेमिमा रोड्रिग्स 33, ऋचा घोष 32, अमनजोत कौर 16, दिप्ति शर्मा 1, स्नेह राणा 8, क्रांति गौड़ 1 और श्री चरणी ने 0 रन बनाए. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.  

