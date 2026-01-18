FacebookTwitterYoutubeInstagram
RJD राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 25 जनवरी को बैठक, लालू की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से विदाई हो सकती-सूत्र, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं, स्वास्थ्य कारणों से लालू अध्यक्ष पद छोड़ सकते-सूत्र

क्रिकेट

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे और टी20 टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी 7 साल बाद वापसी; देखें स्क्वाड

Ind vs Aus ODI and T20I Squad: बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग 2026 के बाद होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान किया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 18, 2026, 01:01 PM IST

Ind vs Aus ODI and T20I Squad

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला प्रीमियर लीग 2026 के बाद होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान किया है. बोर्ड ने टी20 और वनडे दोनों ही सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है. इस स्क्वाड में एक खिलाड़ी की 7 साल बाद वापसी हुई है. उसका कारण है कि उन्होंने डब्ल्यूपीएल 2026 में दमदार प्रदर्शन किया है. जून 2026 में होने वाले टी20 महिला वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज दोनों ही टीमों के लिए अहम होगी. आइए जानते हैं कि बीसीसीआई ने किन प्लेयर्स को मौका दिया है. 

इस खिलाड़ी की हुई 7 साल बाद वापसी

भारतीय खिलाड़ी भारती फुलमाली को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में मौका मिला है. उन्होंने साल 2019 में टीम इंडिया के लिए पहली बार खेला था. हालांकि फुलमाली के लिए पहली बार ही आखिरी बार साबित हुआ और वो सिर्फ दो ही टी20 खेल सकी थीं. ऐसे में फुलमाली ने डब्ल्यूपीएल 2026 में दमदार स्ट्राइक-रेट से काफी रन बना रही है, जिसकी वजह से उनक 7 साल बाद टीम में वापसी हो गई है. 

चोट के बाद श्रेयंका पाटिल की भी वापसी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए श्रेयंका पाटिल की टीम में वापसी हुई है. हालांकि इससे पहले पाटिल 14 महीने से चोटिल थीं. लेकिन अब उन्होंने डेब्ल्यूपीएल के जरिए मैदान पर वापसी कर ली है और दमदार प्रदर्शन भी कर रही हैं. इसके अलावा वैश्नवी शर्मा और जी कमलिनि को वनडे सीरीज के लिए पहली बार चुना गया है. वहीं राधा यादव को वनडे और टी20 दोनों ही सीरीज से बाहर रखा गया है. 

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया 

भारत की टी20 टीम- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैश्नवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनि (विकेटकीपर), अरुणधती रेड्डी, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली और श्रेयंका पाटिल.

भारत की वनडे टीम- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैश्नवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनि (विकेटकीपर), कश्वी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स और हरलीन देओल.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

