FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RBI Office Attendant Admit Card 2026: आरबीआई ने जारी किया ऑफिस अटेंडेंट का एडमिट कार्ड, इस लिंक से डाउनलोड करें कॉल लेटर

आरबीआई ने जारी किया ऑफिस अटेंडेंट का एडमिट कार्ड, इस लिंक से डाउनलोड करें कॉल लेटर

भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा लेकिन हम... जिम्बाब्वे के कोच ने टीम इंडिया को लेकर दिया बयान, मैच से पहले कह दी बड़ी बात

भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा लेकिन हम... जिम्बाब्वे के कोच ने टीम इंडिया को लेकर दिया बयान, मैच से पहले कह दी बड़ी बात

PAK vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान? जानिए इंग्लैंड के खिलाफ क्यों जरूरी है जीत

PAK vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान? जानिए इंग्लैंड के खिलाफ क्यों जरूरी है जीत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी

मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी

Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती

मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा लेकिन हम... जिम्बाब्वे के कोच ने टीम इंडिया को लेकर दिया बयान, मैच से पहले कह दी बड़ी बात

India vs Zimbabwe: टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच गुरुवार 26 फरवरी को मुकाबला खेला जाएगा. जिम्बाब्वे के हेड कोच जस्टिन सैमन्स ने टीम इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 24, 2026, 04:46 PM IST

भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा लेकिन हम... जिम्बाब्वे के कोच ने टीम इंडिया को लेकर दिया बयान, मैच से पहले कह दी बड़ी बात

justin sammons

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच गुरुवार 26 फरवरी को मुकाबला खेला जाएगा. सुपर-8 में दोनों ही टीमों ने करारी हार का सामना किया है. टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से हार का सामन किया था, जबकि जिम्बाब्वे ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 107 रनों से मुकाबला हारा था. ऐसे में इतने बड़े अंतर से हारने के बाद दोनों ही टीमों का नेट रनरेट काफी खराब हो गया है. ऐसे में दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करना चाहेंगी. लेकिन इससे पहले जिम्बाब्वे के हेड कोच जस्टिन सैमन्स ने टीम इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है. 

वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के बाद जस्टिन सैमन्स ने टीम इंडिया को लेकर कहा, "हम जानते हैं कि भारत किस तरह से खेलेगा और उनका तरीका भी वैसा ही होगा, जैसा कि वेस्टइंडीज ने अपनाया. भारत कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. इससे हमें अच्छी सीख मिलेगी. हम दबाव से कैसे निपटते हैं, हम कैसे शांत रहते हैं और कैसे तुरंत सोच-समझकर काम करते हैं. हम कैसे बदलाव करने की कोशिश करते हैं और कैसे बल्लेबाजों की लय को बिगाड़ते हैं. हम इस मामले में थोड़ा और समझदारी से काम ले सकते हैं. चेन्नई का मैदान थोड़ा बड़ा होगा और शायद इस लिहाज से वहां हमें थोड़ी ज्यादा आसानी होगी."

दोनों टीमों पर लटकी तलवार

भारत और जिम्बाब्वे दोनों ने ही अपना पहला-पहला मैच गंवा दिया है, जिसके बाद दोनों टीमों पर तलवार लटक गई है. दोनों ही टीमों को अब दो-दो मुकाबले खेले हैं और दोनों ही जीतने होंगे. लेकिन सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी. दोनों टीमों को काफी बड़े अंतर से जीतना होगा. ऐसे में भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत की कोशिश करेगी. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

जिम्बाब्वे- सिकंदर रज़ा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मैडेंडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा और ब्रेंडन टेलर.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी
Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Panchgrahi Yog 2026: आज होलाष्टक पर कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों के जातकों की बढ़ जाएगी मुश्किलें
आज होलाष्टक पर कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों के जातकों की बढ़ जाएगी मुश्किलें
रेलवे के लोको पायलट की कितनी होती है सैलरी? जानें मिलती हैं कौन-कौन सी सुविधाएं
रेलवे के लोको पायलट की कितनी होती है सैलरी? जानें मिलती हैं कौन-कौन सी सुविधाएं
MORE
Advertisement
धर्म
Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
Shukra Nakshatra Parivartan: होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
Numerology: 3, 12, 21 और 30, इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं 'Born Visionary', इन कड़वे सच से होते हैं अनजान
Numerology: 3, 12, 21 और 30, इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं 'Born Visionary', इन कड़वे सच से होते हैं अनजान
MORE
Advertisement