भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा लेकिन हम... जिम्बाब्वे के कोच ने टीम इंडिया को लेकर दिया बयान, मैच से पहले कह दी बड़ी बात

India vs Zimbabwe: टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच गुरुवार 26 फरवरी को मुकाबला खेला जाएगा. जिम्बाब्वे के हेड कोच जस्टिन सैमन्स ने टीम इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच गुरुवार 26 फरवरी को मुकाबला खेला जाएगा. सुपर-8 में दोनों ही टीमों ने करारी हार का सामना किया है. टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से हार का सामन किया था, जबकि जिम्बाब्वे ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 107 रनों से मुकाबला हारा था. ऐसे में इतने बड़े अंतर से हारने के बाद दोनों ही टीमों का नेट रनरेट काफी खराब हो गया है. ऐसे में दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करना चाहेंगी. लेकिन इससे पहले जिम्बाब्वे के हेड कोच जस्टिन सैमन्स ने टीम इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के बाद जस्टिन सैमन्स ने टीम इंडिया को लेकर कहा, "हम जानते हैं कि भारत किस तरह से खेलेगा और उनका तरीका भी वैसा ही होगा, जैसा कि वेस्टइंडीज ने अपनाया. भारत कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. इससे हमें अच्छी सीख मिलेगी. हम दबाव से कैसे निपटते हैं, हम कैसे शांत रहते हैं और कैसे तुरंत सोच-समझकर काम करते हैं. हम कैसे बदलाव करने की कोशिश करते हैं और कैसे बल्लेबाजों की लय को बिगाड़ते हैं. हम इस मामले में थोड़ा और समझदारी से काम ले सकते हैं. चेन्नई का मैदान थोड़ा बड़ा होगा और शायद इस लिहाज से वहां हमें थोड़ी ज्यादा आसानी होगी."

दोनों टीमों पर लटकी तलवार

भारत और जिम्बाब्वे दोनों ने ही अपना पहला-पहला मैच गंवा दिया है, जिसके बाद दोनों टीमों पर तलवार लटक गई है. दोनों ही टीमों को अब दो-दो मुकाबले खेले हैं और दोनों ही जीतने होंगे. लेकिन सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी. दोनों टीमों को काफी बड़े अंतर से जीतना होगा. ऐसे में भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत की कोशिश करेगी.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

जिम्बाब्वे- सिकंदर रज़ा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मैडेंडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा और ब्रेंडन टेलर.

