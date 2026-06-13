क्रिकेट में Zee Entertainment की एंट्री, हासिल किए IND vs ZIM सीरीज के एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट राइट्स

Zee Entertainment in IND vs ZIM Series: दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट राइट्स Zee Entertainment ने हासिल किए थे. वहीं अब जी ने क्रिकेट में भी एंट्री मारी है.

दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट राइट्स Zee Entertainment ने हासिल किए थे. वहीं अब जी ने क्रिकेट में भी एंट्री मारी है. भारतीय क्रिकेट टीम को अगले महीने यानी जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे का दौरा करना है, जहां टीम इंडिया तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इस सीरीज के जी कंपनी ने एक्सक्लूसिव प्रसारण अधिकार हासिल कर लिया है. आइए जानते हैं कि इस बड़ी उपलब्धि के बाद कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर भावेश जनवलेकर ने क्या कहा है.



ब्रॉडकास्ट राइट्स हासिल करने के बाद क्या बोले चीफ ऑफिसर

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के Unite8 स्पोर्ट्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर भावेश जानवलेकर ने कहा, "हमें फैंस के लिए भारत के जिम्बाब्वे दौरे को लाने में खुशी हो रही है, क्योंकि हम Unite8 स्पोर्ट्स को प्रीमियम ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं. ये अधिग्रहण एक विविध स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो बनाने की हमारी व्यापक रणनीति को दर्शाता है. हम अपने प्लेटफॉर्म पर शानदार और दिलचस्प स्पोर्ट्स एक्शन पेश करना जारी रखेंगे और जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ लंबे समय तक चलने वाली पार्टनरशिप की उम्मीद करते हैं."

कहां होगी भारत-जिम्बाब्वे की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग Unite8 Sports 1 और Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD पर होगी. फैंस इस सीरीज का लुत्फ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में उठा सकते हैं.

कब खेली जाएगी भारत-जिम्बाब्वे सीरीज?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की सीरीज जुलाई 2026 से शुरू होगी. भारतीय टीम अफगानिस्तान, आयरलैंड और इंग्लैंड के बाद जिम्बाब्वे से सीरीज खेलेगी. इस सीरीज का पहला मैच 23 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा. दूसरा मैच 25 जुलाई और तीसरा मैच 26 जुलाई 2026 को खेला जाएगा. ये तीनों मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाने हैं. हालांकि, दूसरे और तीसरे मैच के बीच किसी भी दिन का गैप नहीं है और ये लगातार दो दिन में खेले जाएंगे.

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