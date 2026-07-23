IND vs ZIM: पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने बनाया कीर्तिमान, अशोक शर्मा ने किया डेब्यू

जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को पहली पारी में 125 रन पर रोक दिया. मंयक यादव, प्रिंस यादव, शिवम दुबे और रवि बिश्नोई ने कसी हुई गेंदबाजी की.

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में मयंक यादव ने पहली गेंद पर विकेट लिया

भारत ने जिम्बाब्वे को सिर्फ 125 रनों पर समेट दिया

24 साल के अशोक शर्मा का हुआ पदार्पण

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. इस मैच में भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. भारत की शुरुआत बेहद शानदार रही और तेज गेंदबाज मयंक यादव मैच की पहली ही गेंद पर जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट को विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराया. ऐसा करके मयंक यादव किसी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं.

मयंक से पहले टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अर्शदीप सिंह ने यूएसए के शायन जहांगीर को मैच की पहली ही गेंद पर अपना शिकार बनाया था. इसके बाद एशिया कप 2025 में हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सईम अयूब को मुकाबले की पहली गेंद पर पवेलियन लौटाया था.

कैसी रही भारत की गेंदबाजी?

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे मैच में भारतीय गेंदबाज अपने कप्तान श्रेयस अय्यर की उम्मीदों पर खरे उतरे. भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को केवल 125 रनों पर रोक दिया. भारत की तरफ से मयंक यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए. प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 19 रन देकर दो विकेट लिए. शिवम दुबे और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट मिला.

तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को डेब्यू का मौका मिला

टीम इंडिया में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को डेब्यू का मौका दिया गया. घरेलू क्रिकेट और IPL में शानदार प्रदर्शन के बाद 24 साल के अशोक शर्मा को भारत के लिए खेलने का मौका मिला. अशोक शर्मा राजस्थान से आते हैं. वह जयपुर के पास रामपुरा नाम के एक छोटे के रहने वाले हैं. एक साधारण किसान के बेटे अशोक शर्मा 2025-26 के घरेलू सीजन में शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं की नजर में आए.

अशोक ने 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई. वे सिर्फ 10 मैचों में 22 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे. अशोक की सबसे बड़ी काबिलियत उनकी तेज रफ्तार गेंदबाजी है. वह 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार मुश्किल लेंथ पर गेंदबाजी कर सकते हैं. गुजरात टाइटंस ने IPL 2026 की नीलामी में उन्हें 90 लाख में अपनी टीम में शामिल किया था. अशोक शर्मा ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ IPL 2026 के सीजन की सबसे तेज गेंद फेंकी थी जो कि 154.2 kmph की थी.

A special moment ahead of the series opener in Harare!



Congratulations to Ashok Sharma, who is all set to make his #TeamIndia Debut 👏👏



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जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम

भारत की प्लेइंग इलेवन: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव.