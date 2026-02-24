IND vs ZIM: जिम्बाब्वे मैच से पहले घर लौटे रिंकू सिंह, अचानक बिगड़ी पिता की तबियत

Rinku Singh Return Home: अचानक रिंकू सिंह के पिता की ताबियत बिगड़ गई, जिसके बाद रिंकू ने टीम का साथ छोड़ दिया है और अपने घर का रुख किया है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के विस्फोटक फिनिशर रिंकू सिंह अपने घर लौंट गए हैं. दरअसल, अचानक रिंकू सिंह के पिता की ताबियत बिगड़ गई, जिसके बाद रिंकू ने टीम का साथ छोड़ दिया है और अपने घर का रुख किया है. ऐसे में 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया को चेन्नई में मैच खेलना है और अब रिंकू के खेलने पर संदेह बन गया है. खबरों के अनुसार, रिंकू सिंह के पिता चौथे चरण के लिवर कैंसर से पीड़ित हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रिंकू के पिता को अभी वेंटिलेटर पर रखा गया है.

अचानक बिगड़ी रिंकू के पिता की तबियत

सूत्रों ने बताया कि रिंकू सिंह ने मंगलवार को चेन्नई में हुए अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लिया और उनका अगले मैच में खेलना भी काफी मुश्किल है. खबरों के अनुसार, रिंकू सिंह के पिता चौथे चरण के लिवर कैंसर से पीड़ित हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रिंकू के पिता को अभी वेंटिलेटर पर रखा गया है. वहीं जिम्बाब्वे मैच से पहले उनकी तबियत खराब हो गई, जिसकी वजह से रिंकू को तुरंत अपने घर लौंटना पड़ा है.

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 'करो या मरो' के मैच में संजू सैमसन को भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. रिंकू सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक खेले गए सभी मैचों में हिस्सा लिया है और कुल मिलाकर 24 रन बनाए हैं. अंतिम ओवरों में फिनिशर की भूमिका में रिंकू टीम के अहम खिलाड़ी रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति मेजबान टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है. रिंकू के न होने से टीम का संतुलन बिगड़ सकता है. रिंकू एक अच्छे फील्डर भी हैं.

डिफेंडिंग चैंपियन भारत को अहमदाबाद में सुपर-8 चरण के अपने दूसरे मैच में जिम्बाब्वे से 26 फरवरी को भिड़ना है. टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए दोनों ही मैचों में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है. अक्षर को वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर मौका मिल सकता है.

