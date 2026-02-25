FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
इजरायल की यात्रा पर PM मोदी, 2017 से क्यों अलग माना जा रहा ये दौरा, क्या हैं अहम मुद्दे?

इजरायल की यात्रा पर PM मोदी, 2017 से क्यों अलग माना जा रहा ये दौरा, क्या हैं अहम मुद्दे?

Ramadan 2026: आज कितने बजे खुलेगा रोजा, जानें नई दिल्ली से लेकर इन प्रमुख शहरों में इफ्तारी का समय

आज कितने बजे खुलेगा रोजा, जानें नई दिल्ली से लेकर इन प्रमुख शहरों में इफ्तारी का समय

'उन्हें दोबारा सोचना होगा...' जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले पूर्व भारतीय कोच ने टीम इंडिया को चेताया, पढ़िए क्या कहा

'उन्हें दोबारा सोचना होगा...' जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले पूर्व भारतीय कोच ने टीम इंडिया को चेताया, पढ़िए क्या कहा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

Auspicious Dreams: सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत

सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs ZIM Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंग कहर? जानिए कैसा है चेपॉक की पिच

IND vs ZIM Pitch Report: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच गुरुवार 26 फरवरी को चेन्नई में मुकाबला खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 25, 2026, 03:54 PM IST

IND vs ZIM Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंग कहर? जानिए कैसा है चेपॉक की पिच

IND vs ZIM Pitch Report

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच गुरुवार 26 फरवरी को चेन्नई में मुकाबला खेला जाएगा. दोनों ही टीमों के लिए ये करो या मरो मुकाबला होगा, जो भी टीम हारेगी, टूर्नामेंट में उसका सफर खत्म हो जाएगा. वहीं भारत के लिए सिर्फ जीत मायने नहीं रखथी है, टीम को जिम्बाब्वे को बड़े अंतर से हराना होगा, जिससे टीम का नेट रनरेट काफी बेहतर हो सके. जिम्बाब्वे का भी नेट रनरेट काफी खराब है. लेकिन इस मैच में पित अपनी अहम भुमिका निभाएगी. आइए जानते हैं कि चेन्नई की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे साथ मिलेगा. 

चेपॉक की पिच रिपोर्ट

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच काफी धीमी है और स्पिनर्स के लिए अनुकूल रहती है. लेकिन इस बार नई पिच तैयार हुई है. चेपॉक में एक पिच को टूर्नामेंट से पहले तैयार किया गया है और यहां एक भी मैच नहीं खेला गया है. ऐसे में इस पिच पर बल्लेबाज रनों की बारिश कर सकते हैं. यहां अच्छा बाउंस होगा, जिससे गेंद बल्ले से अच्छे से आएगी. यहां का औसतन स्कोर 180 से 190 तक का माना जा रहा है. 

भारत-जिम्बाब्वे टी20 हेड टू हेड

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 में अब तक 13 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 10 मैच जीते हैं, जबकि 3 मैच जिम्बाब्वे ने जीते हैं. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ एक बार दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ है, जिसमें टीम इंडिया ने बाजी मारी है. आंकड़ों को देखते हुए टीम इंडिया का पलड़ा एकतरफा भारी है. लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे काफी शानदार प्रदर्शन करके सुपर-8 में पहुंची है. ऐसे में टीम इंडिया को सावधानी से खेलना होगा. 

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

जिम्बाब्वे- सिकंदर रज़ा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मैडेंडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा और ब्रेंडन टेलर.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
Auspicious Dreams: सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
आपके घर में भी छिपकलियों ने बसा लिया है डेरा? 1 या 2 नहीं, ये रहे Lizards को बिना मारे भगाने के 5 जादुई तरीके
आपके घर में भी छिपकलियों ने बसा लिया है डेरा? 1 या 2 नहीं, ये रहे Lizards को बिना मारे भगाने के 5 जादुई तरीके
कम उम्र में शादी के बाद आई तीन बच्चों की जिम्मेदारी, बाधाओं से पार पाकर 40 की उम्र में दीपा भाटी यूं बनीं PCS अधिकारी
कम उम्र में शादी के बाद आई तीन बच्चों की जिम्मेदारी, बाधाओं से पार पाकर 40 की उम्र में दीपा भाटी यूं बनीं PCS अधिकारी
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 25 February: कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम 
चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम
Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
MORE
Advertisement