IND vs ZIM Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंग कहर? जानिए कैसा है चेपॉक की पिच

IND vs ZIM Pitch Report: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच गुरुवार 26 फरवरी को चेन्नई में मुकाबला खेला जाएगा.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच गुरुवार 26 फरवरी को चेन्नई में मुकाबला खेला जाएगा. दोनों ही टीमों के लिए ये करो या मरो मुकाबला होगा, जो भी टीम हारेगी, टूर्नामेंट में उसका सफर खत्म हो जाएगा. वहीं भारत के लिए सिर्फ जीत मायने नहीं रखथी है, टीम को जिम्बाब्वे को बड़े अंतर से हराना होगा, जिससे टीम का नेट रनरेट काफी बेहतर हो सके. जिम्बाब्वे का भी नेट रनरेट काफी खराब है. लेकिन इस मैच में पित अपनी अहम भुमिका निभाएगी. आइए जानते हैं कि चेन्नई की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे साथ मिलेगा.

चेपॉक की पिच रिपोर्ट

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच काफी धीमी है और स्पिनर्स के लिए अनुकूल रहती है. लेकिन इस बार नई पिच तैयार हुई है. चेपॉक में एक पिच को टूर्नामेंट से पहले तैयार किया गया है और यहां एक भी मैच नहीं खेला गया है. ऐसे में इस पिच पर बल्लेबाज रनों की बारिश कर सकते हैं. यहां अच्छा बाउंस होगा, जिससे गेंद बल्ले से अच्छे से आएगी. यहां का औसतन स्कोर 180 से 190 तक का माना जा रहा है.

भारत-जिम्बाब्वे टी20 हेड टू हेड

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 में अब तक 13 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 10 मैच जीते हैं, जबकि 3 मैच जिम्बाब्वे ने जीते हैं. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ एक बार दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ है, जिसमें टीम इंडिया ने बाजी मारी है. आंकड़ों को देखते हुए टीम इंडिया का पलड़ा एकतरफा भारी है. लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे काफी शानदार प्रदर्शन करके सुपर-8 में पहुंची है. ऐसे में टीम इंडिया को सावधानी से खेलना होगा.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

जिम्बाब्वे- सिकंदर रज़ा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मैडेंडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा और ब्रेंडन टेलर.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.