IND vs ZIM Live Streaming: जियोहॉटस्टार नहीं इस ऐप पर होगी भारत-जिम्बाब्वे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग? जानें भारत में कब और कहां देखें मैच

IND vs ZIM Live Streaming in Hindi: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला हरारे में खेला जाएगा. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी पहली जीत की तलाश में है.

IND vs ZIM Live Streaming (Photo X)

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला हरारे में खेला जाएगा. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी पहली जीत की तलाश में है. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से और इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से सीरीज गंवाई थी. हालांकि, अय्यर ने आयरलैंड के खिलाफ बतौर कप्तान डेब्यू किया था, लेकिन उसके बाद से वो अब तक अपना पहला मैच नहीं जीत पाए हैं. ऐसे में फैंस इस सीरीज को लाइव देखना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि भारत में कब, कहां और कैसे इस सीरीज के मुकाबले लाइव देख सकते हैं.

कब खेला जाएगा भारत और जिम्बाब्वे का पहला टी20?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच गुरुवार 23 जुलाई, 2026 को खेला जाएगा.

कहां खेला जाएगा भारत और जिम्बाब्वे का पहला टी20?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 मुकाबला जिम्बाब्वे के हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा.

कितने बजे खेला जाएगा भारत और जिम्बाब्वे का पहला टी20?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 4.30 बजे से खेला जाएगा, जबकि शाम 4 बजे से इसका टॉस होगा.

टीवी पर कहां देखेंगे भारत और जिम्बाब्वे का पहला टी20?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहले टी20 मैच का लाइव प्रसारण भारत में Unite8 Sports पर उपलब्ध होगा.

कहां होगी भारत और जिम्बाब्वे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और जिम्बाब्वे की टी20 सीरीज की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और इसकी वेबसाइट पर होगी.

टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की टीम

जिम्बाब्वे- ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्जा, वेस्ली मधेवेरे, मिल्टन शुंबा, रिचर्ड नगारवा, तनाका चिवांगा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, बेन कुरेन, तफदज़वा त्सिगा और न्यूमैन न्यामुरी.

टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

भारत- अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे और रवि बिश्नोई.