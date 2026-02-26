FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs ZIM: सुपर-8 की पहली जीत के बाद क्या बोले सूर्यकुमार यादव? वेस्टइंडीज मैच को लेकर जाहिर किए अपने इरादे

IND vs ZIM: सुपर-8 की पहली जीत के बाद क्या बोले सूर्यकुमार यादव? वेस्टइंडीज मैच को लेकर जाहिर किए अपने इरादे

'अंगदान केवल चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं, नया जीवन देने का उपहार', 'वरदान' फिल्म फेस्टिवल में बोलीं CM रेखा गुप्ता

'अंगदान केवल चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं, नया जीवन देने का उपहार', 'वरदान' फिल्म फेस्टिवल में बोलीं CM रेखा गुप्ता

Horoscope 27 February: कर्क और ​कन्या वालों को​ निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन की राशियों का भाग्यफल

कर्क और ​कन्या वालों को​ निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?

Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?

Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें

Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें

T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs ZIM: सुपर-8 की पहली जीत के बाद क्या बोले सूर्यकुमार यादव? वेस्टइंडीज मैच को लेकर जाहिर किए अपने इरादे

India vs Zimbabwe: सुपर-8 की पहली जीत के बाद सूर्यकुमार ने काफी लंबी बातचीत की है. इतना ही नहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ सूर्या ने अपना प्लान का खुलासा भी कर दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 26, 2026, 11:45 PM IST

IND vs ZIM: सुपर-8 की पहली जीत के बाद क्या बोले सूर्यकुमार यादव? वेस्टइंडीज मैच को लेकर जाहिर किए अपने इरादे

ind vs zim highlights

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में टीम इंडिया ने अपनी जीत हासिल कर ली है. भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया ने 256 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 184 रन ही बना सकी और 72 रनों से मुकाबला गंवा दिया है. सुपर-8 की पहली जीत के बाद सूर्यकुमार ने काफी लंबी बातचीत की है. इतना ही नहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ सूर्या ने अपना प्लान का खुलासा भी कर दिया है. आइए जानते हैं कि सूर्या ने क्या कुछ कहा है. 

सूर्यकुमार यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला जीतने के बाद कहा, "मुझे लगता है कि हम सब कुछ पीछे छोड़ना चाहते थे. हमने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि हमने लीग चरण में या अहमदाबाद में आखिरी गेम में क्या किया था. हमारे वीडियो विश्लेषक ने सभी बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए एक स्लाइड तैयार की थी, जिसमें बताया गया था कि हमने पिछले साल में क्या अच्छा किया है. हमने उस पर गौर किया, उससे काफी सकारात्मकता ली और स्पष्टता के साथ यहां आए."

वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच को लेकर ये बोले सूर्या

सूर्या ने आगे कहा, "शीर्ष क्रम से लेकर 7वें नंबर तक के योगदान के साथ, मुझे लगता है कि हमारे प्रदर्शन में शायद ही कोई कमी थी. बहुत ईमानदारी से कहूं तो, हम गेंद के साथ थोड़ा और अधिक नैदानिक ​​हो सकते थे. लेकिन दिन के अंत में जीत तो जीत होती है और हम आगे बढ़ते हुए इसे स्वीकार करेंगे. जब हम जाएंगे और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम से खेलेंगे, तो हम निश्चित रूप से कुछ पेंच कसेंगे. मैं जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों से कोई श्रेय नहीं छीनना चाहता. मुझे लगता है कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की."

जिम्बाब्वे के बल्लेबाज की सूर्या ने की तारीफ

भारतीय कप्तान ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी की तारीफ में कहा, "हां विकेट अच्छा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया, पावरप्ले में अपना समय लिया और फिर चतुराई से गति बढ़ाई. वो प्रभावशाली था. इसका श्रेय उन्हें भी जाता है. हालांकि गेंदबाजी के दृष्टिकोण से हम महत्वपूर्ण क्षणों में कुछ विकल्पों के साथ थोड़ा होशियार हो सकते थे. इस तरह की स्थितियों में हमें अपने फैसलों के साथ साहसी होने की जरूरत है. सकारात्मक मार्ग अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. एक बार जब हम कोलकाता पहुंचेंगे, तो बैठेंगे और उस खेल के लिए ठीक से योजना बनाएंगे. अभी के लिए ये एक दिन की छुट्टी लेने, यात्रा करने और आराम करने के बारे में है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?
Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?
Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें
Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें
T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव
समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव
T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम
T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम
MORE
Advertisement
धर्म
Ramadan 2026: आज कितने बजे खुलेगा रोजा, जानें नई दिल्ली से लेकर इन प्रमुख शहरों में इफ्तारी का समय
आज कितने बजे खुलेगा रोजा, जानें नई दिल्ली से लेकर इन प्रमुख शहरों में इफ्तारी का समय
March Festival 2026: मार्च माह में इस दिन से होगी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, जानें राम नवमी से लेकर महीने के व्रत त्योहार की लिस्ट
मार्च माह में इस दिन से होगी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, जानें राम नवमी से लेकर महीने के व्रत त्योहार की लिस्ट
Auspicious Dreams: सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
Laxmi Yantra: पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी
पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी
Holi 2026 Dhulandi Date: होलिका दहन से लेकर कब मनाई जाएगी रंगों वाली होली, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर रंग खेलने का समय
होलिका दहन से लेकर कब मनाई जाएगी रंगों वाली होली, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर रंग खेलने का समय
MORE
Advertisement