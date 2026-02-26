IND vs ZIM: सुपर-8 की पहली जीत के बाद क्या बोले सूर्यकुमार यादव? वेस्टइंडीज मैच को लेकर जाहिर किए अपने इरादे

India vs Zimbabwe: सुपर-8 की पहली जीत के बाद सूर्यकुमार ने काफी लंबी बातचीत की है. इतना ही नहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ सूर्या ने अपना प्लान का खुलासा भी कर दिया है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में टीम इंडिया ने अपनी जीत हासिल कर ली है. भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया ने 256 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 184 रन ही बना सकी और 72 रनों से मुकाबला गंवा दिया है. सुपर-8 की पहली जीत के बाद सूर्यकुमार ने काफी लंबी बातचीत की है. इतना ही नहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ सूर्या ने अपना प्लान का खुलासा भी कर दिया है. आइए जानते हैं कि सूर्या ने क्या कुछ कहा है.

सूर्यकुमार यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला जीतने के बाद कहा, "मुझे लगता है कि हम सब कुछ पीछे छोड़ना चाहते थे. हमने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि हमने लीग चरण में या अहमदाबाद में आखिरी गेम में क्या किया था. हमारे वीडियो विश्लेषक ने सभी बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए एक स्लाइड तैयार की थी, जिसमें बताया गया था कि हमने पिछले साल में क्या अच्छा किया है. हमने उस पर गौर किया, उससे काफी सकारात्मकता ली और स्पष्टता के साथ यहां आए."

वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच को लेकर ये बोले सूर्या

सूर्या ने आगे कहा, "शीर्ष क्रम से लेकर 7वें नंबर तक के योगदान के साथ, मुझे लगता है कि हमारे प्रदर्शन में शायद ही कोई कमी थी. बहुत ईमानदारी से कहूं तो, हम गेंद के साथ थोड़ा और अधिक नैदानिक ​​हो सकते थे. लेकिन दिन के अंत में जीत तो जीत होती है और हम आगे बढ़ते हुए इसे स्वीकार करेंगे. जब हम जाएंगे और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम से खेलेंगे, तो हम निश्चित रूप से कुछ पेंच कसेंगे. मैं जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों से कोई श्रेय नहीं छीनना चाहता. मुझे लगता है कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की."

जिम्बाब्वे के बल्लेबाज की सूर्या ने की तारीफ

भारतीय कप्तान ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी की तारीफ में कहा, "हां विकेट अच्छा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया, पावरप्ले में अपना समय लिया और फिर चतुराई से गति बढ़ाई. वो प्रभावशाली था. इसका श्रेय उन्हें भी जाता है. हालांकि गेंदबाजी के दृष्टिकोण से हम महत्वपूर्ण क्षणों में कुछ विकल्पों के साथ थोड़ा होशियार हो सकते थे. इस तरह की स्थितियों में हमें अपने फैसलों के साथ साहसी होने की जरूरत है. सकारात्मक मार्ग अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. एक बार जब हम कोलकाता पहुंचेंगे, तो बैठेंगे और उस खेल के लिए ठीक से योजना बनाएंगे. अभी के लिए ये एक दिन की छुट्टी लेने, यात्रा करने और आराम करने के बारे में है."

