'उन्हें दोबारा सोचना होगा...' जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले पूर्व भारतीय कोच ने टीम इंडिया को चेताया, पढ़िए क्या कहा

India vs Zimbabwe: टीम ने लगातार 12 जीत हासिल करने के बाद 13वां मुकाबला हराया है. इस बीच पूर्व भारतीय हेड कोड रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को चेतावनी दे दी है और उन्हें दोबारा सोचना को कहा है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में टीम इंडिया को करो या मरो मुकाबला 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है. इससे पहले टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से हार कर आ रही है. ऐसे में टीम ने लगातार 12 जीत हासिल करने के बाद 13वां मुकाबला हराया है. इस बीच पूर्व भारतीय हेड कोड रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को चेतावनी दे दी है और उन्हें दोबारा सोचना को कहा है. क्योंकि अब एक भी गलती टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर देगी. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पूर्व कोच ने टीम इंडिया को चेताया

रवि शास्त्री ने आईसीसी रिव्यू के ताजा अंक में कहा, "आपने लगातार 12 मैच जीते तो एक खराब दिन तो आना ही है. लेकिन मुझे खुशी है कि ये जल्दी आ गया. ये भारत के लिए जरूरी खतरे की घंटी रहा. इससे अब टीम को रणनीति और संयोजन पर फिर से विचार करना होगा. उन्होंने पिछले अनुभव से सबक ले लिया होगा कि चीजों को हलके में नहीं लेना है. एक और मैच हारने से काफी दबाव बन जाएगा."

उन्होंने आगे कहा, "अक्षर पटेल को वापस लाना ही होगा. आपको उसके अनुभव की जरूरत है. मैं तो कहूंगा कि अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर दोनों खेल सकते हैं, क्योंकि किसी दिन कोई गेंदबाज तो खराब फॉर्म में होगा है. जैसे रविवार को वरूण चक्रवर्ती था. अक्षर खेलता है तो आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करेगा. पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या और छठे पर शिवम दुबे है. सुंदर सातवें नंबर पर है तो अक्षर पांचवें पर भी आ सकता है. अगर टी20 क्रिकेट में आठ बल्लेबाज भी नहीं चल पा रहे तो कुछ तो गलत है. ऐसे में एक अतिरिक्त गेंदबाज का विकल्प अहम है."

रिकी पोंटिंग ने अक्षर पर दिया बयान

आस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर रिकी पोंटिंग ने कहा, "कमेंट्री सुनते समय अक्षर को बाहर रखने का कारण ये लगा कि विरोधी टीम मे कई खब्बू बल्लेबाज हैं, लेकिन दाहिने हाथ के बल्लेबाज भी तो हैं. अक्षर को ऐसे में कप्तान को सही समय पर इस्तेमाल कर सकता था."

