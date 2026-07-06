IND vs ZIM T20: जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, संजू सैमसन ने हुए बाहर; देखें स्क्वाड

IND vs ZIM T20 Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. हालांकि, भारतीय बोर्ड ने संजू सैमसन को इस सीरीज के लिए नहीं चुना है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. हालांकि, भारतीय बोर्ड ने संजू सैमसन को इस सीरीज के लिए नहीं चुना है. वहीं, रिंकू सिंह की वापसी हुई और साथ ही कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है. जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह समेत कई दिग्गजों को टीम में नहीं चुना है, जबकि सभी युवा गेंदबाजों को टीम में शामिल किया गया है, जिसमें अशोक शर्मा, यश ठाकर और मयंक यादव युवा गेंदबाजों को टीम में चुना गया है.

संजू सैमसन टीम से हुए बाहर

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया में संजू सैमसन को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जगह नहीं मिली है. सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को बतौर ओपनर चुना गया है. जिम्बाब्वे सीरीज में सैमसन की गैरमौजूदगी में वैभव ही ओपनिंग कर सकते हैं. अभिषेक शर्मा के साथ वैभव एक विस्फोटक शुरुआत कर सकते हैं. हालांकि, बोर्ड ने प्रभसिमरन सिंह को भी टीम में शामिल किया है.

युवा गेंदबाजों को मिला मौका

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय बोर्ड ने किसी भी सीनियर गेंदबाज को नहीं चुना है. जसप्रीत बुमराह से लेकर अर्शदीप सिंह सभी टीम से बाहर हैं. हालांकि,. टीम में प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा और मयंक यादव को बतौर तेज गेंदबाज टीम में शामिल किया गया है. वहीं, सुर्यांश शेडगे को भी टीम में शामि किया गया है.

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन , शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरूण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और प्रभसिमरन सिंह.

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