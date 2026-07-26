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'सपना सच होने जैसा...' प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने के बाद क्या बोले वैभव सूर्यवंशी?

Vaibhav Suryavanshi Statement: वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मैच में 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 26, 2026, 11:48 PM IST

'सपना सच होने जैसा...' प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने के बाद क्या बोले वैभव सूर्यवंशी?

Vaibhav Suryavanshi (Photo X)

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भारतीय क्रिकेट टीम के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मैच में 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया. इसके अलावा उन्होंने पूरी सीरीज में दो अर्धशतक के साथ 150 रनों से ज्यादा रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया. इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार ये दोनों खिताब जीतने के बाद वैभव बेहद खुश हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने इसे लेकर क्या कहा है. 

वैभव सूर्यवंशी का बड़ा बयान
 
वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "ये सपना सच होने जैसा पल है. अपना पहला मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अवॉर्ड पाकर मैं बहुत खुश हूं. हरारे पहुंचने के बाद दो या तीन दिनों तक हमारी तैयारी बहुत अच्छी रही. मैंने यहां अंडर-19 वर्ल्ड कप भी खेला था, इसलिए मुझे इस जगह पर खेलने में बहुत मजा आता है. सभी ने मेरा साथ दिया, कप्तान, कोच, सभी इसलिए मैं बहुत खुश हूं."

उन्होंने आगे कहा, "मेरा खेल वैसा ही है जैसा मैं टी20 क्रिकेट में खेलता हूं. मैं बस टीम के लिए वही करने की कोशिश कर रहा था. तीनों मैचों में, मैंने टीम को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की. अगर मुझे अच्छी शुरुआत मिलती, तो मैं पारी को और बड़ा बनाना चाहता था. यही मेरा एकमात्र तरीका था. मैं अभ्यास सत्र में, जो कुछ भी करता हूं, उसे मैच में दोहराने की कोशिश करता हूं."

कैसा रहा वैभव का सीरीज में प्रदर्शन?

वैभव सूर्यवंशी ने सीरीज के आखिरी मैच में यानी तीसरे टी20 में 49 गेंदों पर 81 रन की पारी खेली. इस पारी की बदौलत उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जीता. ये उनका पहला प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार भी था. उन्होंने इस सीरीज के पहले मैच में 19 गेंदों पर 50 और दूसरे मैच में 9 गेंदों पर 20 रन की पारी खेली थी. इसके साथ ही उन्होंने तीन मैचों में 151 रन ठोके. 

कैसा रहा तीसरा मुकाबला?

भारतीय टीम ने तीसरे टी20 में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 192 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी ने अपना दूसरा इंटरनेशनल टी20 अर्धशतक लगाया. इस युवा खिलाड़ी ने 49 गेंदों पर 81 रन की पारी खेली. इसके अलावा, ईशान किशन ने 29 और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 27 रन बनाए। रिंकू सिंह ने 14 गेंदों में 25 रन की पारी खेली. हालांकि, इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 157 रन ही बना सकी और 35 रनों से मुकाबला गंवा दिया. वहीं, टीम इंडिया ने 3-0 से सीरीज को अपने नाम किया और जिम्बाब्वे को उसके घर पर क्लीन स्वीप कर दिया.

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