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IND vs ZIM 3rd T20 Playing 11: श्रेयस अय्यर ने प्लेइंग इलेवन में किए दो बदलाव, प्रिंस-दुबे हुए बाहर; देखें किसे मिला मौका

IND vs ZIM 3rd T20 Playing 11: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार 26 जुलाई, 2026 को हरारे में खेला जा रहा है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 26, 2026, 04:19 PM IST

IND vs ZIM 3rd T20 Playing 11: श्रेयस अय्यर ने प्लेइंग इलेवन में किए दो बदलाव, प्रिंस-दुबे हुए बाहर; देखें किसे मिला मौका

IND vs ZIM 3rd T20 (Photo X)

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भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार 26 जुलाई, 2026 को हरारे में खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही कप्तान ने टीम में दो बदलाव किए हैं. प्रिंस यादव चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं, जबकि शिवम दुबे बाहर हुए हैं. आइए जानते हैं कि टॉस के दौरान भारतीय कप्तान ने क्या कहा है. 

टॉस के दौरान क्या बोले श्रेयस अय्यर?

टॉस जीतकर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, ये सोचकर कि हम एक ही विकेट पर खेल रहे हैं और इसके और धीमे होने की उम्मीद कर रहे हैं. कल जिस तरह से ये पिच खेली उससे खुश हैं? निश्चित रूप से हमने बोर्ड पर 220 रन बनाए और लड़कों ने जिस तरह से खेला, उससे हमें शानदार शुरुआत मिली. आप जानते हैं, आज सुबह आना और उन प्रदर्शनों पर विचार करना मुझे रोमांचित करता है और जाहिर तौर पर उसी प्रदर्शन को दोबारा दोहराना चाहता हूं."

उन्होंने आगे कहा, "हमारे लिए जितनी जल्दी हो सके अनुकूलन करना महत्वपूर्ण होगा. इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि विकेट कैसा रहेगा. क्या ये कल जैसा ही होगा या नहीं? लेकिन जितनी जल्दी हम अनुकूलन करेंगे, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा और फिर हम बोर्ड पर एक शानदार स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे. हमें दो बदलाव मिले हैं. प्रिंस बाहर हैं, इसलिए उनकी जगह अशोक शर्मा आए हैं, जबकि शिवम दुबे बाहर हो गए, सूर्यांश अंदर आए हैं."

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, अशोक शर्मा, यश ठाकुर और मयंक यादव.

जिम्बाब्वे- ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली माधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा और ब्लेसिंग मुज़ारबानी.

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