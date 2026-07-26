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IND vs ZIM 3rd T20: शतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, भारत ने जिम्बाब्वे को दिया 193 रनों का लक्ष्य

IND vs ZIM 3rd T20 Live: पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 192 रन बोर्ड पर लगा दिए. ऐसे में जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप से बचना है, तो ये टारगेट चेज करना ही होगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 26, 2026, 06:18 PM IST

IND vs ZIM 3rd T20: शतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, भारत ने जिम्बाब्वे को दिया 193 रनों का लक्ष्य

IND vs ZIM 3rd T20 (Photo ESPN)

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भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार 26 जुलाई, 2026 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. हालांकि, पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 192 रन बोर्ड पर लगा दिए. ऐसे में जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप से बचना है, तो ये टारगेट चेज करना ही होगा. क्योंकि टीम इंडिया सीरीज को 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुकी है. हालांकि, तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी भी अपने शतक से चूक गए, जबकि अभिषेक शर्मा एक बार फिर फ्लॉप हुए हैं. 

अपने शतक से चूके वैभव सूर्यवंशी

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 49 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्कों की मदद से 81 रनों की विस्फोटक पारी खेली है. हालांकि, वैभव 19 रनों से अपने शतक से चूके हैं. लेकिन उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का दूसरा अर्धशतक पूरा कर लिया है. वैभव दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं, जिसने 16 साल की कम उम्र से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में दो फिफ्टी ठोकी है. नेपाल के कुशल मल्ला ने ये कारनामा एक बार किया है. 

फिर फ्लॉप हुए अभिषेक शर्मा

जिम्बाब्वे दौरे पर अभिषेक शर्मा का बल्ला काफी शांत रहा है. अभिषेक ने तीसरे टी20 में सिर्फ 2 रन बनाए हैं. हालांकि, इससे पहले उन्होंने पहले टी20 में 1 और दूसरे टी20 में 8 रन बनाए थे. अभिषेक ने इस सीरीज में तीन मैचों में सिर्फ 11 रन बनाए हैं. इतना ही नहीं, आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में भी अभिषेक का बल्ला शांत रहा था. पिछली 10 पारियों में उन्होंने केवल 1 अर्धशतक ठोका है. 

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बोर्ड पर लगाए हैं.  टीम के लिए वैभव ने 81 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने 2 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 29, कप्तान श्रेयस अय्यर 27, रिंकू सिंह 25 और तिलक वर्मा ने नाबाद 11 रन बनाए हैं. 

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