IND vs ZIM 3rd T20: अभिषेक शर्मा का फ्लॉप शो जारी, देखें आखिरी 10 पारियों में कैसा रहा प्रदर्शन

Abhishek Sharma Stats: भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. अभिषेक ने पिछली 10 पारियों में निराशजनक प्रदर्शन किया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. अभिषेक ने पिछली 10 पारियों में निराशजनक प्रदर्शन किया है. आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में अभिषेक ने सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है. हालांकि, खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक की आलोचनाएं होने शुरू हो गई है. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 में स्टार ओपनर सिर्फ 2 रन ही बना सके. आइए जानते हैं कि अभिषेक शर्मा की पिछली 10 पारियों में कैसा रिकॉर्ड रहा है.

अभिषेक शर्मा का फ्लॉप शो जारी

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में भी अभिषेक शर्मा का फ्लॉप शो जारी है. उन्होंने पहले टी20 में 1 रन बनाया था, जिसके दूसरे टी20 में वो 8 रन ही बना सके. हालांकि, जिसके टी20 में अभिषेक सिर्फ 2 रन ही बना पाए. हालांकि, अभिषेक के लिए ये सीरीज फ्लॉप रही रही है. उन्होंने तीन मैचों में सिर्फ 11 रन बनाए हैं.

आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में भी हुए थे फ्लॉप

अभिषेक शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के पहले मैच में शून्य रन बनाए थे. हालांकि, उन्होंने दूसरे मैच में 49 रनों की पारी खेली थी. इतना ही नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के पहले मैच में अभिषेक ने 59 रन बनाए थे. दूसरे मैच में 43 रन बना पाए थे, जबकि तीसरे मैच में 10 और चौथे मैच में 16 रन बनाए थे. सीरीज के आखिरी मैच में अभिषेक 3 रन बना सके थे.

अभिषेक शर्मा की आखिरी 10 पारियां

0 (आयरलैंड)

49 (आयरलैंड)

59 (इंग्लैंड)

43 (इंग्लैंड)

10 (इंग्लैंड)

16 (इंग्लैंड)

3 (इंग्लैंड)

1 (जिम्बाब्वे)

8 (जिम्बाब्वे)

2 (जिम्बाब्वे)

आपको बता दें कि, अभिषेक शर्मा ने अपनी पिछली 10 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है. हालांकि, उन्होंने 19.1 की औसत से 191 रन बनाए हैं. हालांकि, बतौर बल्लेबाज अभिषेक के लिए ये खराब दौर है. आईसीसी रैंकिंग में भी अभिषेक दूसरे पायदान पर हैं, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन के बाद वो ज्यादा दिन टॉप-5 में नहीं बने रह पाएंगे.