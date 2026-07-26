IND vs ZIM Highlights: भारत का जिम्बाब्वे पर क्लीन स्वीप, तीसरे मैच में 35 रनों से हराकर 3-0 से जीती सीरीज

IND vs ZIM 3rd T20 Highlights: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार 26 जुलाई को खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 35 रनों से अपने नाम कर लिया है.

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार 26 जुलाई को खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 35 रनों से अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही श्रेयस अय्यर की टीम ने जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप कर दिया है. आखिरी टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक पारी खेली और टीम की जीत में अहम भुमिका निभाई है. श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान लगातार 6 हार के बाद जीत की हैट्रिक लगाई है.

भारत ने किया क्लीन स्वीप

भारतीय टीम ने आखिरी टी20 में जिम्बाब्वे को 193 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसकी पीछा करते हुए टीम 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान 157 रन बना सकी और 35 रनों से मुकाबला गंवा दिया है. इसके साथ ही भारतीय टीम ने तीन मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया और जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप कर दिया है. हालांकि, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारी थी, लेकिन अब बतौर कप्तान पहली सीरीज जीत ली है.

जिम्बाब्वे के लिए रयान बर्ल ने सबसे बड़ी 54 रनों की पारी खेली. इसके अलावा ब्रायन बेनेट 0, बेन कुरेन 20, डायोन मायर्स 19, सिकंदर रज़ा 0, वेस्ली माधेवेरे 28, तदिवानाशे मारुमनी 1, ब्रैड इवांस 14 और न्यूमैन न्यामुरी 1.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

भारत के लिए मयंक यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि यश ठाकुर ने 2 और अशोक शर्मा और रवि बिश्ननोई ने 1-1 विकेट चटकाया. वहीं जिम्बाब्वे के लिए ब्रैज इवांस ने 2 विकेट अपने नाम किए. वहीं, सिकंदर रजा, ब्लेसिंग मुजरबानी और वेस्ली माधेवेरे ने 1-1 विकेट चटकाया

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए वैभव ने 81 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने 2 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 29, कप्तान श्रेयस अय्यर 27, रिंकू सिंह 25 और तिलक वर्मा ने नाबाद 11 रन बनाए हैं.