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'मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे...' जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने के बाद क्या बोले यश ठाकुर?

Yash Thakur Statement After Debut in T20I: यश ठाकुर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 2 विकेट अपने नाम किए, जिसके बाद यश ने बड़ा बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 25, 2026, 11:46 PM IST

'मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे...' जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने के बाद क्या बोले यश ठाकुर?

Yash thakur (Photo ESPN)

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भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार 25 जुलाई,2026 को हरारे में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 90 रनों से अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही भारतीय टीम ने 2-0 से सीरीज भी जीत ली है. दूसरे टी20 में कप्तान श्रेयस अय्यर ने यश ठाकुर को डेब्यू का मौका दिया था और उन्होंने इस मौका का फायदा अच्छी तरह उठाया है. उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 2 विकेट अपने नाम किए. डेब्यू करने के बाद यश ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 
 
डेब्यू करने के बाद यश ठाकुर का बड़ा बयान

मैच के बाद यश ठाकुर ने कहा, "मैं सच में शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये मैच खेलने का मौका मिला. मैं अपने परिवार और अपने करीबियों का भी शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया. विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा था. मैंने और श्रेयस भाई ने स्पेल से पहले अपनी योजना पर बात की थी और उसी पर टिके रहे. हमें लगा कि इस विकेट पर धीमी गेंद असरदार होगी. इसलिए हमने उसका इस्तेमाल किया." 

उन्होंने आगे कहा, "पिछले महीने मैं इंडिया ए के साथ श्रीलंका दौरे पर गया था. मैंने वहां वनडे और टेस्ट दोनों सीरीज खेली थीं. मैं हमेशा व्हाइट-बॉल और रेड-बॉल क्रिकेट दोनों के लिए अपने प्लान तैयार रखता हूं. मुझे दोनों पसंद हैं. मैं बस मैच खेलना चाहता हूं." यश ठाकुर ने अपने डेब्यू मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए. उन्होंने ब्रायन बेनेट और तदिवानाशे मारुमानी को पवेलियन भेजा.   

ऐसा रहा मुकाबला

जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत ने 5 विकेट पर 219 रन बनाए थे. भारत की तरफ से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए ईशान किशन ने 44 गेंदों पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 81 रन की पारी खेली. इसके अलावा तिलक वर्मा ने भी 29 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 60 रन बनाए. 220 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी जिम्बाब्वे 17.5 ओवर में 129 रन पर सिमट गई और 90 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई.

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