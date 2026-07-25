IND vs ZIM: कौन हैं यश ठाकुर? जिन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ मिला डेब्यू मौका, रणजी ट्रॉफी कर चुके हैं दमदार प्रदर्शन

Yash Thakur Debut: कप्तान श्रेयस अय्यर ने अशोक शर्मा की जगह यश ठाकुर को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया है. तेज गेंदबाज यश ठाकुर अपने डेब्यू पर घातक गेंदबाजी से टीम को जीत दिलाना चाहेंगे.

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज 25 जुलाई, 2026 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. इस मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर ने अशोक शर्मा की जगह यश ठाकुर को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया है. तेज गेंदबाज यश ठाकुर अपने डेब्यू पर घातक गेंदबाजी से टीम को जीत दिलाना चाहेंगे. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में ऐसा कई बार किया है. ठाकुर गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने में माहिर हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी अपनी टीम को खिताब दिलाने में अहम भुमिका निभा चुके हैं. आइए जानते हैं कि यश के आंकड़े कैसे हैं और उनका प्रदर्शन कैसा रहा है.

कौन हैं यश ठाकुर?

यश ठाकुर का जन्म 28 दिसंबर 1998 को कोलकाता में हुआ था. घरेलू क्रिकेट में विदर्भ के लिए खेलते हैं. अंडर-19 टीम में अपनी चमक बिखेर चुके यश ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के एक ही संस्करण में 15 विकेट हासिल किए हैं. यश ने विदर्भ के साथ 2024/25 में रणजी ट्रॉफी जीती थी. वो पिछले 12 महीनों से इंडिया 'ए' टीम का नियमित हिस्सा रहे हैं.

गेंद को दोनों तरफ स्विंग करवाने में माहिर हैं यश

यश ठाकुर गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने में माहिर हैं और साथ ही डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 32 मैच खेले, जिसकी 57 पारियों में 27.66 की औसत के साथ 93 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, 57 लिस्ट-ए मुकाबलों में यश ने 90 विकेट अपने नाम किए हैं. 74 टी20 मुकाबलों में उनके नाम 110 विकेट हैं.

आईपीएल में भी कर चुके हैं दमदार प्रदर्शन

यश ठाकुर ने साल 2023 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था. लखनऊ सुपरजायंट्स की तरफ से पहले सीजन 9 मुकाबलों में 13 विकेट मिली थीं, जिसके बाद अगले सीजन में उन्होंने 10 मैच खेले और 11 विकेट चटकाए. इसके बाद यश पंजाब किंग्स की टीम से जुड़े, जिसके लिए अगले दो सीजन में कुल 3 मैच खेले और 3 ही विकेट निकाले.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और मयंक यादव.

जिम्बाब्वे- ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुज़ारबानी.