IND vs ZIM: अभिषेक-वैभव और अय्यर सभी हुए फ्लॉप, किशन और तिलक ने खेली तूफानी पारी; भारत ने दिया 220 रनों का टारगेट

India vs Zimbabwe 2nd T20: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई, 2026 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं.

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई, 2026 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. ऐसे में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. टीम के लिए ईशान किशन ने 81 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके अलावा तिलक वर्मा ने ताबड़तोड़ 60 रनों की नाबाद पारी खेली. हालांकि, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और कप्तान श्रेयस अय्यर तीनों ही बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं.

किशन और तिलक के बीच हुई विस्फोटक पार्टनरशिप

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच तगड़ी पार्टनरशिप हुई है. किशन और तिलक ने चौथे विकेट के लिए 94 रनों की शानदार साझेदारी की है. इस दौरान ईशान किशन ने 41 रन और तिलक ने 50 रन जोड़े. लेकिन फिर न्यूमैन न्यामहूरी ने किशन को पवेलियन भेज दिया. लेकिन इस विस्फोटक पारी के बदौलत टीम इंडिया ने एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है.

बुरी तरह फ्लॉप हुए अभिषेक-अय्यर

दूसरे टी20 में अभिषेक शर्मा का बल्ला शांत रहा. उन्होंने 8 गेंदों में 8 रन ही बनाए. हालांकि, अभिषेक टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से ही अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों सीरीजों में अभिषेक ने निराशजनक प्रदर्शन किया. हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में कप्तान श्रेयस अय्यर ने 20 गेंदों में 25 रन बनाए और वैभव सूर्यवंशी ने 20 रन बनाए. वैभव और अय्यर भी इस मैच में फ्लॉप रहे हैं.

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए हैं. टीम के लिए ईशान किशन ने 44 गेंदों में 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 81 रनों की पारी खेली. इसके अलावा तिलक वर्मा ने 29 गेंदों में 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से नाबाद 60 रन बनाए. वहीं वैभव सूर्यवंशी 20, अभिषेक शर्मा 8, श्रेयस अय्यर 25, रिंकू सिंह 12 और शिवम दुबे ने नाबाद 6 रन ठोके.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और मयंक यादव.

जिम्बाब्वे- ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुज़ारबानी.