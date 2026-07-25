FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IND vs ZIM 2nd T20 Highlights: श्रेयस अय्यर ने जीती अपनी पहली सीरीज, दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराया

IND vs ZIM 2nd T20 Highlights: श्रेयस अय्यर ने जीती अपनी पहली सीरीज, दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराया

कांवड़ यात्राः आस्था व अनुशासन का अद्भुत संगम

कांवड़ यात्राः आस्था व अनुशासन का अद्भुत संगम

कांग्रेस पर बरसे सीएम डॉ. मोहन, कहा- उसके कर्मों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है

कांग्रेस पर बरसे सीएम डॉ. मोहन, कहा- उसके कर्मों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर

IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर

कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट

कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट

NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'

NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs ZIM: अभिषेक-वैभव और अय्यर सभी हुए फ्लॉप, किशन और तिलक ने खेली तूफानी पारी; भारत ने दिया 220 रनों का टारगेट

India vs Zimbabwe 2nd T20: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई, 2026 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 25, 2026, 06:16 PM IST

IND vs ZIM: अभिषेक-वैभव और अय्यर सभी हुए फ्लॉप, किशन और तिलक ने खेली तूफानी पारी; भारत ने दिया 220 रनों का टारगेट

ind vs zim 2nd t20 (Photo ESPN)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई, 2026 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. ऐसे में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. टीम के लिए ईशान किशन ने 81 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके अलावा तिलक वर्मा ने ताबड़तोड़ 60 रनों की नाबाद पारी खेली. हालांकि, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और कप्तान श्रेयस अय्यर तीनों ही बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. 

किशन और तिलक के बीच हुई विस्फोटक पार्टनरशिप

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच तगड़ी पार्टनरशिप हुई है. किशन और तिलक ने चौथे विकेट के लिए 94 रनों की शानदार साझेदारी की है. इस दौरान ईशान किशन ने 41 रन और तिलक ने 50 रन जोड़े. लेकिन फिर न्यूमैन न्यामहूरी ने किशन को पवेलियन भेज दिया. लेकिन इस विस्फोटक पारी के बदौलत टीम इंडिया ने एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है. 

बुरी तरह फ्लॉप हुए अभिषेक-अय्यर

दूसरे टी20 में अभिषेक शर्मा का बल्ला शांत रहा. उन्होंने 8 गेंदों में 8 रन ही बनाए. हालांकि, अभिषेक टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से ही अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों सीरीजों में अभिषेक ने निराशजनक प्रदर्शन किया. हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में कप्तान श्रेयस अय्यर ने 20 गेंदों में 25 रन बनाए और वैभव सूर्यवंशी ने 20 रन बनाए. वैभव और अय्यर भी इस मैच में फ्लॉप रहे हैं. 

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए हैं. टीम के लिए ईशान किशन ने 44 गेंदों में 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 81 रनों की पारी खेली. इसके अलावा तिलक वर्मा ने 29 गेंदों में 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से नाबाद 60 रन बनाए. वहीं वैभव सूर्यवंशी 20, अभिषेक शर्मा 8, श्रेयस अय्यर 25, रिंकू सिंह 12 और शिवम दुबे ने नाबाद 6 रन ठोके. 

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और मयंक यादव.

जिम्बाब्वे- ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुज़ारबानी.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर
IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर
कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट
कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट
NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'
NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'
ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?
ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?
प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई
प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement