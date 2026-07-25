IND vs ZIM 2nd T20 Highlights: श्रेयस अय्यर ने जीती अपनी पहली सीरीज, दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराया

IND vs ZIM 2nd T20 Highlights: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई, 2026 को हरारे में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है.

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई, 2026 को हरारे में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों की को 2-0 से अपने नाम कर लिया है. दूसरे टी20 में भारतीय टीम ने 220 रनों का टारगेट दिया था, जिसकी पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 129 रनों पर सिमट गई और 90 रनों से मुकाबला गंवा दिया है. भारत के लिए ईशान किशन और तिलक वर्मा ने तूफानी अर्धशतकीय पारियां खेली हैं.

जिम्बाब्वे को मिला था 220 रनों का लक्ष्य

जिम्बाब्वे के सामने 220 रनों का विशाल लक्ष्य था, जिसकी पीछा करते हुए टीम 17.5 ओवरों में 129 रनों पर ही सिमट गई और टीम को 90 रनों से मुकाबला गंवाना पड़ा. टीम के लिए ब्रायन बेनेट ने 32 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा तादिवानाशे मारुमानी ने 24 रन बनाए. हालांकि, इसके साथ ही टीम ने 0-2 से अपनी घरेलू सीरीज गंवा दी है.

बेन कुरेन 1, डायोन मायर्स 12, सिकंदर रज़ा 0, रयान बर्ल 20, वेस्ली मधेवेरे 2, ब्रैड इवांस 19, न्यूमैन न्यामुरी 3, रिचर्ड नगारवा 1 और ब्लेसिंग मुज़ारबानी ने नाबाद 7 रन बनाए.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट, जबकि रवि बिश्नोई, शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया है. वहीं जिम्बाब्वे के लिए रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी, न्यूमैन न्यामुरी, ब्रैड इवांस और ब्रायन बेनेट ने 1-1 विकेट अपने नाम किया है.

ऐसी रही भारतीय टीम की पारी

टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए हैं. टीम के लिए ईशान किशन ने 44 गेंदों में 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 81 रनों की पारी खेली. इसके अलावा तिलक वर्मा ने 29 गेंदों में 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से नाबाद 60 रन बनाए. वहीं वैभव सूर्यवंशी 20, अभिषेक शर्मा 8, श्रेयस अय्यर 25, रिंकू सिंह 12 और शिवम दुबे ने नाबाद 6 रन ठोके.