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'मैं भारत के लिए दमदार प्रदर्शन करना...' जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज से पहले वैभव सूर्यवंशी ने कही दिल की बात

Vaibhav Suryavanshi Statement: जिम्बाब्वे के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी अपना दम दिखाने में कामयाब हो सकते हैं. इस सीरीज से पहले सूर्यवंशी ने अपने दिल की बात की है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 22, 2026, 04:08 PM IST

'मैं भारत के लिए दमदार प्रदर्शन करना...' जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज से पहले वैभव सूर्यवंशी ने कही दिल की बात

Vaibhav Suryavanshi Statement (Photo IANS)

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भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज गुरुवार 23 जुलाई, 2026 से होने जा रहा है. इस सीरीज में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें टिकने वाली हैं. वैभव इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों में सफल नहीं हो सके थे, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि वो जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना दम दिखाने में कामयाब होंगे. इस सीरीज से पहले वैभव सूर्यवंशी ने अपने दिल की बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

सीरीज से पहले वैभव ने कही अपने दिल की बात

बीसीसीआई टीवी पर साझा एक वीडियो में वैभव सूर्यवंशी ने कहा, पिछले चार महीनों में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं. ये क्रिकेट का हिस्सा है, ऐसा होता रहेगा. मुझे प्रक्रिया को फॉलो करना होगा और टीम के लिए अपना 100 प्रतिशत देना होगा. ये स्पष्ट है कि मुझे जो कुछ भी चाहिए, कोच मुझे दे रहे हैं और मुझे जो भी अभ्यास चाहिए, वो मुझे मिल रही है. बहुत अच्छा लग रहा है, आत्मविश्वास भी है."

सूर्यवंशी ने आगे कहा, "ये मेरे लिए बहुत यादगार ग्राउंड है. सिर्फ चार महीने पहले, हमने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल खेला था और जीता था. इसलिए ये बहुत खास ग्राउंड है. यहां वापस आकर सच में बहुत मजा आ रहा है. भारत का प्रतिनिधित्व करना हर किसी का सपना होता है. ये बहुत खास पल होता है."  

हरारे की पिच पर क्या बोले वैभव?

सूर्यवंशी ने हाल ही में अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में इसी ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों पर 175 रन की पारी खेल भारत को जीत दिलायी थी. हरारे की पिच के बारे में सूर्यवंशी ने कहा, "यहां की पिच और कंडीशन के बारे में मुझे काफी आइडिया है. मैं पिछले अंडर-19 वर्ल्ड कप के दौरान यहां खेला था. मैंने उस टूर्नामेंट के दौरान जो कुछ भी सीखा है, उसे अब मैचों के दौरान इस्तेमाल करने और अच्छा करने की कोशिश करूंगा." 

उन्होंने आगे कहा, "मैं अपने अभ्यास पर भरोसा करूंगा, जो मैंने अब तक की है और अपने गेम पर भरोसा करने की कोशिश करूंगा और टीम के लिए जो भी योगदान दे सकता हूं. वो देने की कोशिश करूंगा. मैंने इस ग्राउंड पर दो मैच खेले हैं और वो अच्छे रहे. इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा."

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