FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IND vs ZIM 1st T20 Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है हरारे की पिच

IND vs ZIM 1st T20 Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है हरारे की पिच

CJP प्रोटेस्ट के बीच पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने की भावुक अपील, सरकार और छात्र को दिया खास मैसेज

CJP प्रोटेस्ट के बीच पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने की भावुक अपील, सरकार और छात्र को दिया खास मैसेज

क्या ईरान युद्ध में मध्यस्थता के नाम पर ईनाम मांग रहा पाकिस्तान? अमेरिका के सामने 10 अरब डॉलर के लिए गिड़गिड़ा रहा

क्या ईरान युद्ध में मध्यस्थता के नाम पर ईनाम मांग रहा पाकिस्तान? अमेरिका के सामने 10 अरब डॉलर के लिए गिड़गिड़ा रहा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा

भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा

अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया

अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया

किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani

किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs ZIM 1st T20 Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है हरारे की पिच

IND vs ZIM 1st T20 Pitch Report: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार 23 जुलाई, 2026 को हरारे में खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 22, 2026, 10:30 PM IST

IND vs ZIM 1st T20 Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है हरारे की पिच

IND vs ZIM 1st T20 Pitch Report(Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आयरलैंड और इंग्लैंड के बाद टीम इंडिया को अगली सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलनी है. भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार 23 जुलाई, 2026 को हरारे में खेला जाएगा. श्रेयय अय्यर की अगुवाई में टीम इंडिया तीसरी टी20 सीरीज खेलने जा रही है. इससे पहले आयरलैंड ने 2-0 से और इंग्लैंड ने 4-0 से भारत को करारी शिकस्त दी थी. ऐसे में कप्तान अय्यर अपनी पहली सीरीज जीतने की तलाश है और वो इस सीरीज को अपने नाम करना चाहेंगे. लेकिन इसमें पिच अपनी अहम भुमिका जरूर निभाएगी. आइए जानते हैं कि हरारे की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे मदद मिलती है. 

हरारे की पिच रिपोर्ट

हरारे के हरारे स्पोर्स्ट क्लब की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. इस मैदान पर कई हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिले हैं. इस पिच पर काफी उछाल है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और बल्लेबाज खूब चौके-छक्के लगा सकते हैं. लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, तो वैसे-वैसे स्पिनर्स को मदद मिलना शुरू हो जाती है. हालांकि, इस मैदान पर बल्लेबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. 

इस मैदान पर कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 2010 से अब तक 12 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें से टीम इंडिया ने 9 मुकाबले अपने नाम किया है, जबकि जिम्बाब्वे की टीम ने 3 मैच अपने नाम किए हैं. हालांकि, आंकड़ों के हिसाब से भारत का पलड़ा एकतरफा भारी नजर आ रहा है. लेकिन टीम इंडिया में ज्यादातर खिलाड़ी युवा है, जिसका जिम्बाब्वे फायदा उठा सकती है. 

भारत बनाम जिम्‍बाब्‍वे सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20- 23 जुलाई, 2026 (हरारे स्पोर्ट्स क्लब)
दूसरा टी20- 25 जुलाई, 2026 (हरारे स्पोर्ट्स क्लब)
तीसरा टी20- 26 जुलाई, 2026 (हरारे स्पोर्ट्स क्लब)

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

जिम्बाब्वे- ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्जा, वेस्ली मधेवेरे, मिल्टन शुंबा, रिचर्ड नगारवा, तनाका चिवांगा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, बेन कुरेन, तफदज़वा त्सिगा और न्यूमैन न्यामुरी. 

भारत- अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे और रवि बिश्नोई. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा
अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया
अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया
किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani
किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani
Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?
Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?
Kargil Vijay Diwas कब-क्यों मनाया जाता है? कारगिल का पुराना नाम क्या था, असली हीरो कौन? जानिए इस युद्ध से जुड़ी 10 अनसुनी बातें
Kargil Vijay Diwas कब-क्यों मनाया जाता है? कारगिल का पुराना नाम क्या था, असली हीरो कौन? जानिए इस युद्ध से जुड़ी 10 अनसुनी बातें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement