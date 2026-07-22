IND vs ZIM 1st T20 Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है हरारे की पिच

IND vs ZIM 1st T20 Pitch Report: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार 23 जुलाई, 2026 को हरारे में खेला जाएगा.

आयरलैंड और इंग्लैंड के बाद टीम इंडिया को अगली सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलनी है. भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार 23 जुलाई, 2026 को हरारे में खेला जाएगा. श्रेयय अय्यर की अगुवाई में टीम इंडिया तीसरी टी20 सीरीज खेलने जा रही है. इससे पहले आयरलैंड ने 2-0 से और इंग्लैंड ने 4-0 से भारत को करारी शिकस्त दी थी. ऐसे में कप्तान अय्यर अपनी पहली सीरीज जीतने की तलाश है और वो इस सीरीज को अपने नाम करना चाहेंगे. लेकिन इसमें पिच अपनी अहम भुमिका जरूर निभाएगी. आइए जानते हैं कि हरारे की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे मदद मिलती है.

हरारे की पिच रिपोर्ट

हरारे के हरारे स्पोर्स्ट क्लब की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. इस मैदान पर कई हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिले हैं. इस पिच पर काफी उछाल है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और बल्लेबाज खूब चौके-छक्के लगा सकते हैं. लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, तो वैसे-वैसे स्पिनर्स को मदद मिलना शुरू हो जाती है. हालांकि, इस मैदान पर बल्लेबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है.

इस मैदान पर कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 2010 से अब तक 12 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें से टीम इंडिया ने 9 मुकाबले अपने नाम किया है, जबकि जिम्बाब्वे की टीम ने 3 मैच अपने नाम किए हैं. हालांकि, आंकड़ों के हिसाब से भारत का पलड़ा एकतरफा भारी नजर आ रहा है. लेकिन टीम इंडिया में ज्यादातर खिलाड़ी युवा है, जिसका जिम्बाब्वे फायदा उठा सकती है.

भारत बनाम जिम्‍बाब्‍वे सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20- 23 जुलाई, 2026 (हरारे स्पोर्ट्स क्लब)

दूसरा टी20- 25 जुलाई, 2026 (हरारे स्पोर्ट्स क्लब)

तीसरा टी20- 26 जुलाई, 2026 (हरारे स्पोर्ट्स क्लब)

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

जिम्बाब्वे- ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्जा, वेस्ली मधेवेरे, मिल्टन शुंबा, रिचर्ड नगारवा, तनाका चिवांगा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, बेन कुरेन, तफदज़वा त्सिगा और न्यूमैन न्यामुरी.

भारत- अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे और रवि बिश्नोई.