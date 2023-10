Ind Vs WI: किंग कोहली ने यशस्वी जायसवाल को दिया गुरु ज्ञान, वीडियो में देखें क्या समझा रहे हैं विराट 

डीएनए हिंदी: टीम इंडिया वेस्टइंडीज (Ind Vs WI Series) के साथ सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार है और खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रैक्टिस सेशन के दौरान विराट कोहली युवा ओपनर यशस्वी जासवाल को बल्लेबाजी की बारीकियां समझाते दिख रहे हैं. इस वीडियो में कोहली सीनियर से ज्यादा कोच की भूमिका में लग रहे हैं और यशस्वी भी बहुत ध्यान से उनकी बात सुनते दिख रहे हैं. फैंस को दोनों खिलाड़ियों की यह जुगलबंदी काफी पसंद आई है. सोशल मीडिया यूजर्स किंग की खास तौर पर तारीफ कर रहे हैं कि वह नए खिलाड़ियों को अपने अनुभव से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं.

शॉट्स और बल्ले के इस्तेमाल पर हुई चर्चा

वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली बल्ले के इस्तेमाल और गेंद का सामना किस तरह से करना है इसके बारे में समझा रहे हैं. वह हाथ से बल्ले को कहां रखना है और कैसे खेलना है बताते दिख रहे हैं. इस दौरान यशस्वी काफी गंभीरता से उनकी बात सुनते दिख रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब देखना है कि प्लेइंग 11 में युवा खिलाड़ी को जगह मिलती है या नहीं. आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया मे सेलेक्शन हुआ है.

Virat Kohli giving tips to Yashasvi Jaiswal during the practice session yesterday. Fav cricketer of the youngsters 🤍pic.twitter.com/wGF8ebbU6V