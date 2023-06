भारतीय टीम में बेटे को पहली बार मिली जगह तो पिता के नहीं रुके आंसू, क्रिकेटर ने शेयर किया इमोशनल मूमेंट

IND vs WI Series 2023: घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में रनों का अंबार लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में जगह दी गई है.

