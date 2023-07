Rinku Singh के कप्तान का छलका दर्द, वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुनी गई टीम में नहीं मिली जगह, तो कह दी ये बात

India vs West Indies T20 Series 2023: वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुनी गई टी20 टीम में कई ऐसे खिलाड़ियों का नाम नहीं हैं जो आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे.

ind vs wi t20 KKR star Nitish Rana seemed to be disappointed with the squad selection india vs west indies