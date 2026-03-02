FacebookTwitterYoutubeInstagram
Gautam Gambhir PC: सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, संजू की पारी से कर दी दुबे के चौकों की तुलना

Gautam Gambhir PC: सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के बाद टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सैमसन की पारी से शिवम दुबे के दो चौकों की तुलना कर दी.

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 02, 2026, 03:36 PM IST

Gautam Gambhir PC: सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, संजू की पारी से कर दी दुबे के चौकों की तुलना

Gautam Gambhir PC

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 का आखिरी मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता में खेला गया था. इस मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 196 रनों का टारगेट दिया था, जिसकी पीछा करते हुए टीम इंडिया 19.2 ओवरों में लक्ष्य को पूरा कर लिया. इस दौरान टीम के लिए संजू सैमसन ने 50 गेंदों में 97 रनों की नाबाद पारी खेली. सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के बाद टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सैमसन की पारी से शिवम दुबे के दो चौकों की तुलना कर दी. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

सैमसन की पारी से की दुबे के दो चौकों की तुलना

गौतम गंभीर ने पत्रकारों से कहा, "मुझे खुशी है कि आप सभी के योगदान के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कई सालों से हम केवल कुछ विशेष योगदानों के बारे में ही बात करते रहे हैं. ये एक टीम गेम है और ये हमेशा टीम गेम ही रहेगा. मेरे लिए शिवम के दो चौके भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने संजू के 97 रन, क्योंकि अगर उसने वो दो चौके नहीं लगाए होते, तो आप उस 97 रन की पारी के बारे में बात भी नहीं करते."

गंभीर ने आगे कहा, "बड़ा योगदान सुर्खियां बटोरता है, लेकिन छोटा योगदान भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो टीम को जीत दिलाने में मदद कर सकता है. उसे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है. इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक मैं इस पद पर हूं, हमारी आगे भी यही नीति रहेगी. सच कहूं तो मुझे आंकड़ों पर भरोसा नहीं है. मैंने कभी आंकड़े देखे ही नहीं. मुझे तो ये भी नहीं पता कि आंकड़े होते क्या हैं. मैं उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अधिकतर सहज ज्ञान पर आधारित होते हैं."

भारतीय कोच ने कहा, "टी20 क्रिकेट में सहज ज्ञान और उस सहज ज्ञान पर भरोसा करना ही सब कुछ है. खेल और टी20 प्रारूप के बारे में मुझे जो भी जानकारी है. मैं उसे कप्तान को देने और जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं. लेकिन आखिर में फैसला कप्तान को करना होता है. लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे आंकड़ों पर कोई विश्वास नहीं है. क्योंकि इन्हें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है. मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं."

इंग्लैंड के खिलाफ मैच पर क्या बोले हेड कोच?

इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में होने वाले सेमीफाइनल के बारे में गंभीर ने कहा, "इंग्लैंड टीम एक विश्वस्तरीय टीम हैं. उनके पास कई बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं और हम सभी जानते हैं कि वानखेड़े में खेलना आसान नहीं होता है. उम्मीद है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे." भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मार्च को सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा. 

