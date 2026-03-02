FacebookTwitterYoutubeInstagram
अमेरिकी 3 लड़ाकू विमान मार गिराए-ईरान, नेतन्याहू को टारगेट कर हमला- ईरान, इजरायली एयरफोर्स कमांडर पर हमला-ईरान, ईरान ने कई मिसाइलों से एयर बेस पर हमला किया, नेतन्याहू का भविष्य अनिश्चित है- ईरान

फोन बंद-सोशल मीडिया से दूरी... मैच जिताने के बाद Sanju Samson ने खोला बड़ा राज, बताया कैसा हुआ बेहतरनी कमबैक

Gautam Gambhir PC: सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, संजू की पारी से कर दी दुबे के चौकों की तुलना

सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली... महिला सशक्तिकरण को मिला नया बल, CM रेखा गुप्ता ने दी इन 4 बड़ी योजनाओं की सौगात

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया

क्रिकेट

Sanju Samson on Comeback: वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में सैमसन ने नाबाद 97 रनों ठोककर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया. मैच के बाद सैमसन ने अपने दमदार कमबैक का राज खोला है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 02, 2026, 04:08 PM IST

Sanju Samson on Comeback

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेइंग इलेवन में वापसी हो गई थी. हालांकि शुरुआती दो मैचों में सैमसन कुछ खास रन नहीं बना पाए थे. लेकिन जब टीम को ज्यादा जरूरत थी, तब सैमसन ने विस्फोटक और मैच जिताऊ पारी खेली. वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में सैमसन ने नाबाद 97 रनों ठोककर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया. मैच के बाद सैमसन ने अपने दमदार कमबैक का राज खोला है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है. 

सैमसन ने बताया कैसा हुआ उनका कमबैक?

संजू सैमसन ने जीत के बाद स्टार स्पोर्ट्स से कहा, "मैंने अपने शॉट चयन पर लगातार काम किया है. मैं बहुत अधिक बदलाव नहीं करना चाहता था. क्योंकि मुझे पता था कि मैंने उसी तरह से खेलते हुए पहले अच्छा प्रदर्शन किया है. इसलिए मैंने खुद पर भरोसा बनाए रखा. अपना फोन बंद कर दिया, सोशल मीडिया से दूर रहा और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी. मुझे खुशी है कि मैंने एक ऐसे मैच में अच्छा प्रदर्शन किया जो बहुत खास था."

उन्होंने आगे कहा, "ये थोड़ा मुश्किल लक्ष्य था. हमारी बल्लेबाजी की मजबूती को देखते हुए मुझे लग रहा था कि ईडन गार्डन्स में ओस पड़ने पर 196 रन के लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा आसान हो जाएगा. लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से ये चुनौतीपूर्ण हो गया. यहीं पर मेरे अनुभव ने अहम भूमिका निभाई. मुझे अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन जब विकेट गिरते रहे तो मुझे लगा कि मुझे मैच का सकारात्मक अंत करना होगा."

सैमसन ने आगे कहा, "आप हमेशा ऐसा प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है. इसलिए मुझे खुशी है कि इस मैच में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया. जब आप दबाव वाली परिस्थितियों में लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो आप अलग-अलग विकल्प अपनाते हैं और जोखिम भरे विकल्पों पर विचार करने के बजाय अधिक बाउंड्री लगाते हैं. ये मानवीय प्रकृति है कि हम अक्सर नकारात्मक सोच से शुरुआत करते हैं. जैसे क्या मैं ऐसा कर सकता हूं. मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूं. जब भी मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं तो मैं उन्हें सकारात्मक विचार से बदलने की कोशिश करता हूं. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैं अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था लेकिन चीजें मेरे अनुकूल नहीं रही. सौभाग्य से मुझे 10 दिन का समय मिल गया."

मैंने सपना देखने की हिम्मत की- सैमसन

सैमसन ने कहा, "मैंने आत्ममंथन किया. मैंने अपनी बुनियाद पर काम किया कि मैंने खुद को कैसे तैयार किया था. बहुत से लोगों ने सुझाव दिए मैंने खुद से कहा कि संजू तुमने इसी प्रारूप में तीन इंटरनेशनल शतक लगाए हैं. भारत में सौ से अधिक क्रिकेटर ऐसे दिन का सपना देखते हैं. मैंने सपना देखने की हिम्मत की. केरल के त्रिवेंद्रम का एक युवा लड़का देश के लिए खेलने और इतने महत्वपूर्ण मैच में जीत हासिल करने का सपना देख रहा था. मैंने सपना देखने की हिम्मत की और ये सच हो गया."

