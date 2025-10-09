IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स

IND vs WI Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच कल यानी शुक्रवार 10 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा. भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में कब और कहां होगी?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच कल यानी शुक्रवार 10 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने एक पारी और 140 रनों से अपने नाम किया था. वहीं अब वेस्टइंडीज अपनी हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में कब और कहां होगी?

वहीं सहायक कोच रेयान टेन डोशेट ने घोषणा की है कि भारत अहमदाबाद में हुए पहले टेस्ट की तरह ही प्लेइंग इलेवन बरकरार रखेगा. इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि इससे साफ होता है कि जसप्रीत बुमराह को भी आराम नहीं मिलेगी.

कब खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट शुक्रवार 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा।

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का प्रसारण कैसे देखें?

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा.

IND vs WI दूसरे टेस्ट का लाइव स्ट्रीम कैसे करें?

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. हालांकि जियो यूजर्स इसका मजा लुत्फ में उठा सकते हैं. वहीं डीडी स्पोर्ट्स पर भी फ्री में लाइव प्रसारण होगा. इसके अलावा टीवी पर लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

भारत और वेस्टइंडीज का फुल स्क्वाड

भारत- यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), एन जगदीसन, रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रित बुमरा, कुलदीप यादव, देवदत्त पडिक्कल और नितीश कुमार रेड्डी.

वेस्टइंडीज- जॉन कैंपबेल, टेगनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज (कप्तान), शाई होप (विकेट कीपर), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोहान लेने, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स, जोमेल वार्रिकन, जेडिया ब्लेड्स, केवलन एंडरसन और टेविन इमलाच.

