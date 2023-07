IND vs WI T20: रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना टी20 सीरीज खेलेगी मेन इन ब्ल्यू, टीम में दो नए चेहरे शामिल

India vs West Indies T20 Series 2023: वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान कर दिया गया है. इस बार भी कोहली और रोहित के बिना खेलेगी टीम इंडिया.

ind vs wi indias squad for T20I series against West Indies Yashasvi Jaiswal Tilak Varma got first call