IND vs WI T20: वेस्टइंडीज के खिलाफ किन खिलाड़ियों को मिल सकता मौका और कौन लौटेगा खाली हाथ?

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज: टीम इंडिया को वेस्टइंडीज दौरे पर 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसके लिए बुधवार को टीम का ऐलान कर दिया गया.

ind vs wi india probable playing 11 for t20 series 2023 against West indies hardik pandya shubman gill surya