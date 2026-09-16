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IND vs WI: BCCI ने टी20 और वनडे सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का ऐलान, इन नए खिलाड़ी को मिला मौका; देखें स्क्वाड

India vs West Indies Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 16, 2026, 09:13 PM IST

IND vs WI: BCCI ने टी20 और वनडे सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का ऐलान, इन नए खिलाड़ी को मिला मौका; देखें स्क्वाड

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का आगाज 27 सितंबर, 2026 से होने वाला है, जबकि टी20 सीरीज 6 अक्टूबर से खेली जाएगी. वहीं, इस सीरीज से जसप्रीत बुमराह को जगह नहीं मिली है. इसके अलावा, बोर्ड ने वनडे सीरीज के लिए नमन धीर को टीम का हिस्सा रखा है. इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने ईरानी कप 2026 के लिए भी रेस्ट ऑफ इंडिया का ऐलान कर दिया है, जिसकी कमान ऋषभ पंत को सौंपी गई है. 

नमन धीर और आकिब नबी को पहली बार मिला मौका

बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए पहली बार आकिब नबी डार और नमन धीर को टीम इंडिया में मौका दिया है. हालांकि, इससे पहले कभी भी दोनों खिलाड़ी वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहे हैं. इनमें से नमन धीर का नाम काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि उनके नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं थी. वहीं वनडे और टी20 स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह का नाम भी नहीं है, बुमराह एशियन गेम्स 2026 में टीम इंडिया का हिस्सा हैं.    

भारत-वेस्टइंडीज वनडे और टी20 सीरीज का शेड्यूल

  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, पहला वनडे, 27 सितंबर
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, दूसरा वनडे, 30 सितंबर
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, तीसरा वनडे, 3 अक्टूबर
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, पहला टी20, 6 अक्टूबर
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, दूसरा टी20, 9 अक्टूबर
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, तीसरा टी20, 11 अक्टूबर
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, चौथा टी20, 14 अक्टूबर
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज,  पांचवां टी20,17 अक्टूबर

वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, औकिब नबी, यशस्वी जयसवाल और नमन धीर.

वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन [विकेटकीपर], संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव.

ईरान कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम

बीसीसीआई ने ईरानी कप 2026 के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. ईरानी कप रेस्ट ऑफ इंडिया और रणजी ट्रॉफी की चैंपियन टीम के बीच खेला जाता है. इस बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जम्मू और कश्मीर ने अपने नाम किया था. ऐसे में अब ईरानी कप 2026 रेस्ट ऑफ इंडिया और जम्मू-कश्मीर के बीच खेला जाएगा.

ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान (उपकप्तान), स्मरण रविचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप*, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल विकेटकीपर, आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय और आयुष डोसेजा.

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