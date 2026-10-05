ICC ने भारत और वेस्टइंडीज पर लगाया जुर्माना, कैसे तय होता है स्लो ओवर रेट? जानें पूरा नियम

ICC Fined India and West Indies Teams:भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी वनडे में भारत ने चार ओवर और वेस्टइंडीज ने दो ओवर समय से नहीं फेंके थे, जिसके बाद आईसीसी ने दोनों टीमों पर जुर्माना लगाया है.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारत और वेस्टइंडीज पर जुर्माना लगाया है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी वनडे में भारत ने चार ओवर और वेस्टइंडीज ने दो ओवर समय से नहीं फेंके थे, जिसके बाद आईसीसी ने दोनों टीमों पर जुर्माना लगाया है. न्यू चंडीगढ़ के पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए तीसरे वनडे मुकाबले में स्लो ओवर रेट बनाए रखने के लिए आईसीसी ने टीमों पर जुर्माना लगाया गया है.

शनिवार 3 अक्टूबर, 2026 को हुए भारत बनाम वेस्टइंडीज के आखिरी वनडे में समय की छूट को ध्यान में रखते हुए भारत को चार ओवर और वेस्टइंडीज को दो ओवर कम फेंकने का दोषी पाया गया है. इसके बाद भारतीय टीम पर उनकी मैच फीस का 20 प्रतिशत और वेस्टइंडीज पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया.

आईसीसी ने जारी किया बयान

आईसीसी ने एक बयान में कहा, "खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 (जो न्यूनतम ओवर-रेट उल्लंघनों से संबंधित है) के अनुसार, अगर कोई टीम तय समय में ओवर नहीं फेंक पाती है, तो उसके खिलाड़ियों पर हर ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है."

दोनों कप्तानों ने मानी अपनी गलती

शुभमन गिल और शाई होप दोनों कप्तानों ने अपनी गलती मान ली और प्रस्तावित जुर्माने को स्वीकार कर लिया है. इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी. आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के प्रकाश भट्ट ने ये जुर्माना लगाया है. ऑन-फील्ड अंपायर जयरामन मदनगोपाल और सैम नोगज्स्की, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इबे शाहिद और चौथे अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने आरोप लगाए थे.

कैसे तय होता है स्लो ओवर रेट?

वनडे क्रिकेट में 50 ओवरों का फेंकने के लिए कुल 3.5 घंटे (210 मिनट) का समय दिया जाता है. हालांकि, इसमें ड्रिंक्स ब्रेक का समय शामिल नहीं होता है. ऐसे में टीमों को बिना किसी बाधा के करीब एक घंटे में 15 ओवरों फेंकने होते हैं. नियम के अनुसार, अगर कोई टीम दिए गए टाइम पर पूरे 50 ओवर नहीं फेंक पाती है और फिर अंपायर्स अतिरिक्त टाइम भी घटाते हैं, जिसके बाद अतिरिक्त समय पर भी ओवर पूरे नहीं हुए, तो स्लो ओवर रेट माना जाता है और फिर टीमों को आईसीसी मैच फीस के हिसाब से जुर्माना लगाती है.

न्यू चंडीगढ़ में खेले गए आखिरी वनडे मुकाबले में भारत ने 4 ओवर समय पर नहीं फेंके थे, जबकि वेस्टइंडीज ने 2 ओवर समय पर नहीं फेंके थे. ऐसे में आईसीसी ने भारत पर 20 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया था और वेस्टइंडीज पर 10 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया है.

ऐसा रहा तीसरा वनडे मुकाबला

भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 351 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए केएल राहुल ने 87 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 129 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 48.2 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया और 5 विकेट से जीत हासिल की. टीम के लिए कप्तान शाई होप ने नाबाद 162 रनों की पारी खेली और टीम को जीत दिलाई. इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने अपनी इज्जत बता ली है, लेकिन भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है.

शाई होप ने रचा इतिहास

शाई होप वेस्टइंडीज की ओर से 150 से ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले पहले विकेटकीपर-बल्लेबाज बने हैं. इसके साथ ही रन चेज में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में उन्होंने ब्रायन लारा का 33 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था. लारा ने 1993 में शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ 153 रन बनाए थे.

24 सालों से वनडे सीरीज नहीं जीती वेस्टइंडीज

वेस्टइंडीज ने भारतीय सरजमीं पर भारत के खिलाफ पिछले 24 सालों से कोई वनडे सीरीज नहीं जीती है. साल 2002 में वेस्टइंडीज ने आखिरी बार भारत में वनडे सीरीज जीती थी. उसके बाद से अब तक कैरिबियाई टीम ने एक भी वनडे सीरीज नहीं जीत सकी है और इस बार भी टीम को हार का सामना करना पड़ा है.

तीन मैच में बने 10 शतक

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज में कुल 10 शतक बने हैं. इस सीरीज में सबसे ज्याजा शतक शुभमन गिल और शाई होप ने जड़े हैं. दोनों ही खिलाड़ियों ने 2-2 शतक अपने नाम किए. इसके अलावा, अमीर जंगू, रोहित शर्मा, जॉन कैंपबेल, विराट कोहली, केएल राहुल और जस्टिन ग्रीव्स ने 1-1 शतक बनाया है.