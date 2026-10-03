IND vs WI: वेस्टइंडीज ने चेज किया इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट, भारत-वेस्टइंडीज के तीसरे वनडे में बने 11 रिकॉर्ड्स

क्रिकेट
India vs West Indies Highlights: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे 3 अक्टूबर को खेला गया था, जिसे वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है.
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में इतिहास रच दिया है. उन्होंने 352 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 162 रनों की नाबाद पारी खेली है. इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने वनडे इतिहास में सबसे बड़ा टारगेट चेज कर दिया है. भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने भी 129 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन उनकी ये पारी टीम के काम नहीं आ सकी. भारतीय गेंदबाजों को जमकर धुनाई हुई है और वो 350 प्लस स्कोर भी बचा नहीं सके. इसके साथ ही भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है.
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 351 रन बनाए थे. टीम के लिए रोहित शर्मा ने 92 रनों की पारी खेली. इसके अलावा केएल राहुल ने 87 गेंदों में 129 रन ठोके. विराट कोहली पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन और नमन धीर ने 30 रन बनाए. वहीं, इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 48.2 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया है. टीम के लिए शाई होप ने 143 गेंदों में नाबाद 162 रनों की पारी खेली. वहीं, अमीर जंगू ने 67 रन बनाए. हालांकि, कीमो पॉल ने 44 रनों की पारी खेली.
वनडे में सबसे ज़्यादा बार 350+ रन का स्कोर
किसी बाइलेटरल सीरीज़ में एक टीम द्वारा सबसे ज़्यादा छक्के
भारत के लिए नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए सबसे बड़ी पारी
वेस्ट इंडीज़ द्वारा एक वनडे मैच में सबसे ज़्यादा कैच छोड़े गए
वनडे में कोहली को उनकी पहली ही सही गेंद पर आउट करने वाले गेंदबाज़
3 मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन
2020 के दशक में भारत के लिए सबसे कम पावरप्ले स्कोर
लगातार तीन वनडे पारियों में सबसे ज़्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज़
एक द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा शतक
वनडे में विकेटकीपर-कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा शतक
सबसे कम पारियों में 21 वनडे शतक
वेस्टइंडीज ने चेज किया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ इतिहास रच दिया है. दरअसल, टीम ने इससे पहले कभी इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं किया है. इससे पहले वेस्टइंडीज ने सबसे बड़ा टारगेट 328 रनों का चेज किया था. लेकिन अब भारत के खिलाफ 351 रनों का टारगेट चेज कर दिया है और वनडे इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया है.
24 साल से सीरीज नहीं जीती वेस्टइंडीज
वेस्टइंडीज ने 1-2 से सीरीज को गंवा दिया है. पिछले 24 सालों से वेस्टइंडीज ने भारतीय सरजमीं पर कोई वनडे सीरीज नहीं जीती है. वेस्टइंडीज ने आखिरी बार भारत में खेलते हुए 2002 में वनडे सीरीज जीती थी. उसके बाद से वेस्टइंडीज ने भारत में कोई भी वनडे सीरीज नहीं जीती है. 2026 में भी वेस्टइंडीज ने तीन मैचों की सीरीज में शुरुआती दो मैच गंवा दिए थे और सीरीज भी गंवा दी थी. लेकिन तीसरा मैच जीतकर कैरिबियन टीम ने अपनी इज्जत बचाई है.