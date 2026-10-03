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IND vs WI: वेस्टइंडीज ने चेज किया इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट, भारत-वेस्टइंडीज के तीसरे वनडे में बने 11 रिकॉर्ड्स

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IND vs WI: वेस्टइंडीज ने चेज किया इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट, भारत-वेस्टइंडीज के तीसरे वनडे में बने 11 रिकॉर्ड्स

India vs West Indies Highlights: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे 3 अक्टूबर को खेला गया था, जिसे वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 03, 2026, 11:20 PM IST

IND vs WI: वेस्टइंडीज ने चेज किया इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट, भारत-वेस्टइंडीज के तीसरे वनडे में बने 11 रिकॉर्ड्स

IND vs WI (Photo IANS) 

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वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में इतिहास रच दिया है. उन्होंने 352 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 162 रनों की नाबाद पारी खेली है. इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने वनडे इतिहास में सबसे बड़ा टारगेट चेज कर दिया है. भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने भी 129 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन उनकी ये पारी टीम के काम नहीं आ सकी. भारतीय गेंदबाजों को जमकर धुनाई हुई है और वो 350 प्लस स्कोर भी बचा नहीं सके.  इसके साथ ही भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है. 

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 351 रन बनाए थे. टीम के लिए रोहित शर्मा ने 92 रनों की पारी खेली. इसके अलावा केएल राहुल ने 87 गेंदों में 129 रन ठोके. विराट कोहली पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन और नमन धीर ने 30 रन बनाए. वहीं, इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 48.2 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया है. टीम के लिए शाई होप ने 143 गेंदों में नाबाद 162 रनों की पारी खेली. वहीं, अमीर जंगू ने 67 रन बनाए. हालांकि, कीमो पॉल ने 44 रनों की पारी खेली. 

भारत-वेस्टइंडीज मैच में बने 11 रिकॉर्ड्स

वनडे में सबसे ज़्यादा बार 350+ रन का स्कोर

  • 45 भारत
  • 36 साउथ अफ़्रीका
  • 31 ऑस्ट्रेलिया
  • 29 इंग्लैंड
  • 18 न्यूज़ीलैंड

किसी बाइलेटरल सीरीज़ में एक टीम द्वारा सबसे ज़्यादा छक्के

  • 66 ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, भारत में 2013 (6 मैच)
  • 66 वेस्टइंडीज़ बनाम इंग्लैंड, वेस्टइंडीज़ में 2019 (5 मैच)
  • 55 साउथ अफ़्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ़्रीका में 2023 (5 मैच)
  • 45 इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, इंग्लैंड में 2019 (5 मैच)
  • 45 भारत बनाम वेस्टइंडीज़, भारत में 2026 (3 मैच)

भारत के लिए नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए सबसे बड़ी पारी

  • 139 युवराज सिंह बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी 2004
  • 134 एमएस धोनी बनाम इंग्लैंड, कटक 2017
  • 129* केएल राहुल बनाम वेस्टइंडीज़, नया चंडीगढ़ 2026
  • 124 एमएस धोनी बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर 2009

वेस्ट इंडीज़ द्वारा एक वनडे मैच में सबसे ज़्यादा कैच छोड़े गए

  • 6 बनाम इंग्लैंड, ब्रिजटाउन 2019
  • 6 बनाम बांग्लादेश, मीरपुर 2025
  • 6* बनाम भारत, न्यू चंडीगढ़ 2026

वनडे में कोहली को उनकी पहली ही सही गेंद पर आउट करने वाले गेंदबाज़

  • डैरेन सैमी
  • टिम ब्रेसनन
  • कीरोन पोलार्ड
  • जेडेन सील्स

3 मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन

  • 360 बाबर आज़म बनाम वेस्टइंडीज़ (UAE) 2016
  • 360 शुभमन गिल बनाम न्यूज़ीलैंड (घरेलू) 2023
  • 352 डेरिल मिचेल बनाम भारत (बाहर) 2026
  • 349 इमरुल कायेस बनाम ज़िम्बाब्वे (घरेलू) 2018
  • 346 पाथुम निसंका बनाम अफ़गानिस्तान (घरेलू) 2024
  • 342 क्विंटन डी कॉक बनाम भारत (घरेलू) 2013
  • 334 शुभमन गिल बनाम वेस्टइंडीज़ (घरेलू) 2026

2020 के दशक में भारत के लिए सबसे कम पावरप्ले स्कोर

  • 27/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई 2023
  • 27/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ 2025
  • 28/2 बनाम इंग्लैंड, लॉर्ड्स 2022
  • 28/2 बनाम वेस्टइंडीज

लगातार तीन वनडे पारियों में सबसे ज़्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज़

  • 253 गुरनूर बरार, 2026
  • 246 केविन ओ'ब्रायन, 2015
  • 245 शाहीन अफ़रीदी, 2019
  • 244 शिंगी मसाकाद्ज़ा, 2010
  • 240 एडम ज़म्पा, 2023
  • 240 अल्ज़ारी जोसेफ, 2026
  • 239 भुवनेश्वर कुमार, 2015

एक द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा शतक

  • 11 ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत ऑस्ट्रेलिया में 2016 (5 मैच)
  • 10 भारत बनाम वेस्टइंडीज (3 मैच)
  • 9 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया भारत में (2013 (6 मैच)

वनडे में विकेटकीपर-कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा शतक

  • 8 शाई होप (53)
  • 6 एमएस धोनी (172)
  • 4 एबी डीविलियर्स (27)

सबसे कम पारियों में 21 वनडे शतक

  • 116 हाशिम अमला
  • 138 विराट कोहली
  • 152 क्विंटन डी कॉक
  • 152 डेविड वॉर्नर
  • 152 शाई होप
  • 183 एबी डिविलियर्स
  • 186 रोहित शर्मा

वेस्टइंडीज ने चेज किया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ इतिहास रच दिया है. दरअसल, टीम ने इससे पहले कभी इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं किया है. इससे पहले वेस्टइंडीज ने सबसे बड़ा टारगेट 328 रनों का चेज किया था. लेकिन अब भारत के खिलाफ 351 रनों का टारगेट चेज कर दिया है और वनडे इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया है. 

24 साल से सीरीज नहीं जीती वेस्टइंडीज

वेस्टइंडीज ने 1-2 से सीरीज को गंवा दिया है. पिछले 24 सालों से वेस्टइंडीज ने भारतीय सरजमीं पर कोई वनडे सीरीज नहीं जीती है. वेस्टइंडीज ने आखिरी बार भारत में खेलते हुए 2002 में वनडे सीरीज जीती थी. उसके बाद से वेस्टइंडीज ने भारत में कोई भी वनडे सीरीज नहीं जीती है. 2026 में भी वेस्टइंडीज ने तीन मैचों की सीरीज में शुरुआती दो मैच गंवा दिए थे और सीरीज भी गंवा दी थी. लेकिन तीसरा मैच जीतकर कैरिबियन टीम ने अपनी इज्जत बचाई है. 

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